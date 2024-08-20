У ВООЗ зазначили, що потрібно боротися з хворобою спільно, щоб вона не перетворилася на епідемію, як коронавірус.

Віспа мавп, незалежно від того, новий це штам чи старий - це не нова епідемія, подібна до COVID-19, оскільки фахівці знають, як контролювати його поширення.

Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Європі Ганс Клюге. "Ми можемо і повинні боротися з віспою мавп спільно", - заявив він, пише Reutes.

"Чи впровадимо ми системи контролю та ліквідації віспи мавп в усьому світі, чи вступимо в новий цикл паніки? Те, як ми відреагуємо зараз і в наступні роки, стане критичним випробуванням для Європи і світу", - зазначив він. Відео дня

Загальне занепокоєння викликав штам 1b, оскільки він легко поширюється під час звичайного тісного контакту. Випадок цього варіанту було підтверджено у Швеції та пов'язано зі спалахом, що зростає в Африці, що є першою ознакою його поширення за межами континенту. ВООЗ оголосила нещодавній спалах захворювання надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, після того, як було виявлено новий штам.

Що таке віспа мавп

Це вірусна інфекція, що спричиняє гнійні ураження і симптоми, схожі на грип, зазвичай протікає в легкій формі, але може призвести до летального результату.

Віспа мавп передається через тісний фізичний контакт, включно зі статевим, але, на відміну від попередніх глобальних пандемій, таких як COVID-19, немає жодних доказів того, що він легко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: