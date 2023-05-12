Голова ВООЗ зазначив, що за останні три місяці було зареєстровано майже на 90% менше випадків віспи, ніж за такий самий період до цього.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила в четвер, що завершує 10-місячну глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, пов’язану з "мавп'ячою віспою" (mpox). Випадки зараження цією вірусною інфекцією були підтверджені в понад ста країнах.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив про припинення надзвичайного стану щодо "мавп'ячої віспи" на основі рекомендації комітету з надзвичайних ситуацій організації, який зібрався в середу. Про це пише Reuters.

Цей крок сигналізує про те, що криза, спричинена віспою, яка поширюється через прямий контакт із рідинами організму та викликає грипоподібні симптоми та гнійні ураження шкіри, взята під контроль.

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Віце-голова Комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій з віспи Нікола Лоу сказала, що необхідно перейти до стратегії управління довгостроковими ризиками для здоров'я населення, викликаними віспою, а не покладатися на екстрені заходи.

Перехід означатиме включення реагування на mpox до національних програм епіднагляду за хворобами, такими як програми щодо ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, сказала Лоу.

Голова ВООЗ зазначив, що за останні три місяці було зареєстровано майже на 90% менше випадків віспи у порівнянні з випадками, які спостерігалися за такий самий період до цього.

Відповідно до останнього звіту ВООЗ, із початку 2022 року по 8 травня цього року в усьому світі було підтверджено понад 87 тисяч випадків захворювання на "мавп'ячу віспу".

ВООЗ заявила, що особливо стурбована африканськими країнами, які боролися з віспою задовго до початку глобального спалаху, і можуть продовжувати боротися з нею протягом деякого часу.

Нещодавно ВООЗ оголосила про припинення надзвичайного стану охорони здоров’я через COVID-19.

"Хоча надзвичайні ситуації, пов'язані з mpox і COVID-19, минули, загроза відродження хвиль залишається для обох захворювань. Обидва віруси продовжують циркулювати і обидва продовжують вбивати", - сказав Гебреєсус.

Мавп'яча віспа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вірус віспи мавп був уперше зафіксований в людей 1970 року. Його назва пов'язана з тим, що за 10 років до цього схоже захворювання вчені виявили в мавп.

Влітку 2022 року випадки mpox були зафіксовані в 29 країнах, у тому числі в Європі, Канаді, Австралії та США. У липні минулого року ВООЗ оголосила mpox надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і підтвердила свою позицію в листопаді та лютому.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус зазначив, що цей спалах незвичайний, оскільки випадки захворювання зареєстровані відразу в кількох країнах за межами центральної і Західної Африки, де ця хвороба є ендемічною.

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