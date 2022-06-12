Також українська лікарка розказала про вміст сумок російських військових санітарів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад три місця тому ми уже неодноразово бачили, як оснащена "друга армія світу": від застарілої військової техніки до прострочених сухпайків. Не менш вражаючим є і вміст аптечок російських окупантів, яка складається з неефективних, дуже застарілих та брудних засобів.

Так українська військова лікарка, інструктор з тактичної медицини Марія Назарова показала аптечку російських військових. Як йдеться у сюжеті 24 каналу, медик має вже 4 трофейні набори лікарських засобів окупантів. За її словами, росіяни самі усвідомлюють, наскільки жахливий вміст їхніх аптечок і який крутий в українських захисників.

"Є факти, як окупанти надають допомогу намародереними нашими аптечками і це все одно неякісно, адже вони не вміють ними користуватися", – наголосила Назарова.

Попри те, що російські загарбники накрали собі в української армії якісні турнікети та бандажі, це їм взагалі не допомагає.

"Приємно бачити, що окупанти такі непідготовлені. Натомість наші аптечки, якщо й не ідеальні, то все одно набагато крутіші", – зазначила лікарка.

Так, як продемонструвала медик, аптечка з танку рашистів, який має інструкторка з тактичної медицини, – залізна, важка й не дуже гігієнічна. У ній є:

гумовий джгут, який порветься під час його накладання;

індивідуальний перев'язувальний пакет 1983 року;

не стерильні і дуже забруднені бинти.

"Я б сказала, що ці аптечки скоріше допомагають вбивати поранених. Адже вони дають надії, якої немає", – зауважила Назаренко.

За її словами, людина може спробувати накласти цей гумовий джгут, але він точно не спрацює.

Крім того, за словами медика, у російських аптечках є наркотичні знеболювальні засоби, які мають багато побічних ефектів, зокрема, моментально пригнічують дихальні центри.

"Для того, щоб врятувати людину, потрібні турнікет, оклюзійна наліпка, якісні засоби, а не просто заткнути рота своєму пораненому", – сказала вона.

Тако Назаренко розказала про сумки російських санітарів, які затрофеїли її колеги. Вони теж дивують не менше, ніж аптечки загарбників.

"Це 25 бинтів в сумці часів Брежнєва, чи, може, ще й Хрущова, зеленка, аміак і все", – розказала вона.

Назаренко дуже дивує така безвідповідальність та байдужість до своїх військових. До прикладу, медичний рюкзак українських військових медиків з усім начинням коштує приблизно як автомобіль.

Раніше, як писав УНІАН, журналісти порівняли аптечки ЗСУ і армії РФ. Так от, російських окупантів відправляють на війну в Україну з бинтом та джгутами Есмарха. А ось аптечки українських захисників наповнені всім необхідним для порятунку життя та допомоги за будь-яких поранень. Це бачать і самі окупанти, які обурюються, що їх кидають на смерть.

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