Для отримання посади достатньо мати усього лише дев'ять класів освіти.

В Росії вже настільки бракує кадрів, що тепер там готові брати на військову службу людей без досвіду роботи та освіти. Так, у Бурятії через оголошення шукають гранатометників та навіть розвідників.

Відповідні вакансії з'явилися на сайті "Робота РФ".

З оголошень стало відомо, що військова частина №69647 в місті Кяхта Республіки Бурятія шукає 1239 військових. Місцева служба зайнятості розмістила декілька оголошень. На основній картці вакансій від військової частини вказано декілька категорій "водіїв автомобілей".

Проте, якщо відкрити ці вакансії, стане зрозуміло, що шукають там зовсім не водіїв. У Бурятії за оголошеннями набирають гранатометників, радіотелефоністів, хіміків та навіть розвідників.

Цікаві вакансії з'явилися ще наприкінці березня, проте були актуальними навіть у квітні. Військова частина готова брати на посади гранатометників та розвідників людей без досвіду роботи, достатньо лише дев'яти класів освіти.

Майбутнім військовим обіцяють навіть "додаткові права" на застосування сили та зброї. Також в оголошенні зазначено, що солдати нібито отримають соціальний пакет, медичне забезпечення, відпустку та навіть безоплатний проїзд. За військову службу чоловікам пропонують від 22 до майже 29 тисяч рублів (приблизно 9-12 тисяч гривень).

Як людина без досвіду роботи може стати гранатометником або розвідником - на сайті не пояснили. Ймовірніше за все, "друга армія світу", як сама себе називає РФ, вже втратила майже усі кадри на війні в Україні. Тому вони готові давати зброю абикому, хто погодиться стати "гарматним м'ясом".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ зламали мережу телемовлення й нагадали про війну.

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