Цікаві вакансії з'явилися ще наприкінці березня, проте вони досі актуальні / REUTERS

В Росії вже настільки бракує кадрів, що тепер там готові брати на військову службу людей без досвіду роботи та освіти. Так, у Бурятії через оголошення шукають гранатометників та навіть розвідників.

Відповідні вакансії з'явилися на сайті "Робота РФ".

З оголошень стало відомо, що військова частина №69647 в місті Кяхта Республіки Бурятія шукає 1239 військових. Місцева служба зайнятості розмістила декілька оголошень. На основній картці вакансій від військової частини вказано декілька категорій "водіїв автомобілей".

У Бурятії не вистачає військових / скриншоти

Проте, якщо відкрити ці вакансії, стане зрозуміло, що шукають там зовсім не водіїв. У Бурятії за оголошеннями набирають гранатометників, радіотелефоністів, хіміків та навіть розвідників. 

Цікаві вакансії з'явилися ще наприкінці березня, проте були актуальними навіть у квітні. Військова частина готова брати на посади гранатометників та розвідників людей без досвіду роботи, достатньо лише дев'яти класів освіти.

Для військової служби в РФ не потрібна навіть освіта / скриншоти

Майбутнім військовим обіцяють навіть "додаткові права" на застосування сили та зброї. Також в оголошенні зазначено, що солдати нібито отримають соціальний пакет, медичне забезпечення, відпустку та навіть безоплатний проїзд. За військову службу чоловікам пропонують від 22 до майже 29 тисяч рублів (приблизно 9-12 тисяч гривень).

Як людина без досвіду роботи може стати гранатометником або розвідником - на сайті не пояснили. Ймовірніше за все, "друга армія світу", як сама себе називає РФ, вже втратила майже усі кадри на війні в Україні. Тому вони готові давати зброю абикому, хто погодиться стати "гарматним м'ясом".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ зламали мережу телемовлення й нагадали про війну.

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