Це бачать і самі окупанти, які обурюються, що їх кидають на смерть.

Російських окупантів відправляють на війну в Україну з бинтом та джгутами Есмарха. А ось аптечки українських захисників наповнені всім необхідним для порятунку життя та допомоги за будь-яких поранень.

Це бачать і самі окупанти, які обурюються, що їх кидають на смерть. Фотопорівняння оприлюднив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у Twitter. Він отримав його від самих росіян.

По фото помітно, що аптечки російського та українського військових дуже відрізняються.

"Російські найманці опублікували це порівняння аптечки російського солдата (вгорі) та української (внизу). "Ось до чого довели нас Путін і Шойгу…", - бідкається один із коментаторів", - підписав фото Грозєв.

На фото видно, що комплектація російської аптечки – вкрай убога. Там досі є сумнозвісний джгут Есмарха. Весь "набір" складається з 4 предметів та інструкції.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що російських військових відправили воювати проти України і дали їм сухпайки, термін яких закінчився ще в 2015 році. Коробки з написом "Воєнторг. Індивідуальний раціон харчування" показав на відео український військовий.

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