Замість 4 місяців офіцерські курси тепер триватимуть 40 днів.

В Україні значно спростять процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів, які включають: курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної Академії ЗСУ", – розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Зазначається, що норма про офіцерське звання за 40 днів, стосується мобілізованих медичних працівників, які не закінчували військову кафедру. Раніше їм потрібно було проходити 4-місячні курси. Скорочений курс включатиме 22 дні теоретичних занять і 18 днів практики.

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Для цивільних лікарів, які хочуть отримати офіцерське звання, курс складатиме 4 місяці.

Медики на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, бойова медикиня Ярина Чорногуз висловилася за обов'язкову мобілізацію жінок до Збройних сил України. На її переконання, для жінок знайдеться багато роботи у війську, де голова та вправні руки важливіші за фізичну витривалість.

Також ми розповідали історію бойового медика Івана Мужнюка. За його словами, росіяни добре розуміють важливість медиків на передовій, тому намагаються їх знищувати у пріоритетному порядку.

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