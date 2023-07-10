Від моменту, коли кров потрібна на фронті, до моменту її заготівлі наразі є розрив у часі.

Бойові медики зможуть наперед замовляти донорську кров для її подальшого використання на фронті для порятунку бійців.

Про це повідомив в ефірі телемарафону директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України Василь Стрілка.

За його словами, від моменту, коли кров потрібна на фронті, до моменту її заготівлі наразі є розрив у часі.

Відео дня

"Постанова Кабміну дає можливість і встановлює порядок планування потреби. Тобто від підрозділів, які можуть застосовувати кров, повинна збиратись потреба. Вона передається в Український центр трансплант-координації, він доводить цю потребу по всій Україні і так заготовляється та кров, яка транспортується на передову", - розповів він.

За словами чиновника, у випадку, коли потрібно більше крові, ніж прогнозувалось, передбачено механізм, що певний підрозділ отримає її від найближчого банку чи центру крові для того, щоб закрити термінові потреби в ній.

"Рік назад МОЗ було узаконено використання крові на догоспітальному етапі. Тобто був прийнятий спеціальний стандарт, який дозволив медикам довозити до пораненого донорську кров. З того часу, протягом року ми маємо певну кількість бригад, які застосовують таку кров... Дане рішення Кабміну робить застосування крові на догоспітальному етапі системним, щоби збільшити кількість військових медиків, які будуть використовувати її для порятунку життя", - додав Стрілка.

Переливання крові на фронті - чому це важливо

Нагадаємо, за даними МОЗ, близько 60% смертей українських військових пов’язані з втратою крові. Своєчасне переливання може суттєво зменшити цей відсоток.

У липні Кабмін спростив механізм постачання донорської крові на фронт. В уряді зазначають, що ця постанова допоможе уникнути бюрократії та неоптимально організованих процесів у питанні передачі донорської крові нашим військовим.

Днями інструкторка з тактичної медицини Маша Назарова підняла проблему з наданням першої медичної допомоги пораненим військовим, зокрема - неможливістю оперативно здійснювати переливання крові. Зокрема, на другому році повномасштабного вторгнення і дев'ятому році війни в Україні бойові медики досі не мають визначеного правового статусу, а також жодного документа, який би визначав їх посадові обов’язки та захищав їх перед законом.

За словами Назарової, у 2022 році Міністерство охорони здоров'я дозволило догоспітальне переливання крові, яке абсолютно точно рятує життя - це наука і світовий досвід. І бойовий медик, який хоч і не має медичної освіти, але зі спецпідготовкою може виконувати цю процедуру. Але Командування медичних сил (КМС) блокує постанову й забороняє бойовим медикам переливати кров. Як результат, на виході постанови кров можуть переливати виключно медичні працівники.

Вас також можуть зацікавити новини: