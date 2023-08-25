Спеціаліст рекомендує ввести ці продукти в раціон гіпертоніків на постійній основі.

Якщо не лікувати високий кров'яний тиск, це може призвести до небезпечних станів, які потребують термінової медичної допомоги, таких як інфаркти та інсульти.

Лікар Кріс Стіл з Британського кардіологічного фонду поділився порадами щодо дієти для зниження артеріального тиску, пише Express.co.uk. Він зазначив, що високий кров'яний тиск (або гіпертонія) – це захворювання, від якого страждає дуже багато людей.

Він розповів, що з часом це створює додаткове навантаження на серце, а також інші органи і кровоносні судини і може привести до пошкодження. Це також фактор багатьох серйозних захворювань, включаючи хвороби серця, нирок, інсульти, серцеву недостатність та інфаркти.

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Високий тиск пов'язаний з тим, що натрій, що міститься в солі, змушує організм утримувати воду. "Якщо ми їмо занадто багато натрію, вода повертається в кров. Чим більше води в наших кровоносних судинах, тим вищим стає наш кров'яний тиск", - пояснили в Британському кардіологічному фонді.

При цьому існує також спосіб мінімізувати вплив солі на організм - це продукти, багаті калієм. Саме вони важливі для лікування високого кров'яного тиску, оскільки калій зменшує вплив натрію.

"Чим більше калію ви їсте, тим більше натрію ви втрачаєте з сечею", - кажуть фахівці і додають, що калій також допомагає послабити напругу в стінках кровоносних судин, що допомагає ще більше знизити кров'яний тиск.

Саме тому різні органи охорони здоров'я рекомендують збільшити кількість калію в раціоні, щоб отримати ці переваги.

Банани називають відмінним джерелом калію, і це так - з кожних 100 гр банана людина отримуєте 330 мг калію. Однак є й інші продукти, багаті цим мінералом.

Чотири продукти помаранчевого кольору з високим вмістом калію включають:

солодка картопля - 337 мг калію на 100 гр;

гарбуз - 340 мг на 100 гр;

курага - 1162 мг на 100 гр;

апельсини - 237 мг на апельсин або 496 мг на склянку апельсинового соку.

Крім того, за даними фахівців та профільних асоціацій, інші хороші джерела калію включають авокадо, чорнослив, горох, родзинки, фініки, помідори, шпинат, грейпфрут та нежирний йогурт.

Підвищений кров'яний тиск

Лікарям вже давно відомо, як недобре часом себе почувають люди з високим артеріальним тиском. Вони відзначають, що високий артеріальний тиск можна знизити, дотримуючись принципів здорового харчування і за допомогою цього врятувати себе від ряду неприємних симптомів.

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