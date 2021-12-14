Так само у МОЗ планують відпускати усі рецептурні лікарські засоби в Україні.

В Україні запроваджують відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда в інтерв’ю Укрінформу.

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"...З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом", - розповів Комаріда.

Він повідомив, що у МОЗ хочуть повністю відмовитися від паперових рецептів з метою дієвого контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів. Комаріда зазначив, що зміни вирішили почати саме з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю.

Він також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

"Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби", - пояснив Комаріда.

Нагадаємо, в Україні з'явився електронний сертифікат про одужання від COVID-19. У додатку "Дія" користувачам надаються два документи - внутрішній і міжнародний.

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, якому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім'я та по батькові людини

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Автор: Екатерина Малюга