Пташиний грип поки що не надто небезпечний для людей, але будь-якої миті все може змінитися.

Пташиний грип становить зростаючу пандемічну загрозу, оскільки стає дедалі "адаптивнішим", передаючись людям, домашнім тваринам і тваринам у зоопарках. Про це попередили європейські агентства з контролю за захворюваннями та продовольчої безпеки, пише Politico.

Вони закликають країни посилити заходи з моніторингу та стримування вірусу, щоб запобігти його подальшій еволюції та підвищенню небезпеки для людей.

"У 2024 році віруси пташиного грипу розширили своє охоплення, заражаючи раніше не зачеплені види. Наша робота виявляє ключові мутації, пов'язані з потенційним розповсюдженням на людей, що вимагає швидкої діагностики та реакції", - заявив виконувач обов'язків виконавчого директора Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA) Бернхард Урль.

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Повідомляється, що пташиний грип протягом уже кількох років фіксується на високому рівні серед диких птахів і сільськогосподарських тварин, включно з курями.

За цей час вірус також став передаватися іншим видам, включно з тюленями, а в США - навіть молочним коровам. Хоча випадки захворювання серед людей залишаються на низькому рівні.

Але ситуація може змінитися в разі підтвердженої передачі вірусу від людини до людини, попередив голова відділу респіраторних вірусів у Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC) Едоардо Кольцані.

І цей ризик зростає. Адже ECDC та EFSA вже зараз виявили 34 ключові генетичні мутації, які роблять вірус більш здатним до передачі від тварин до людей, а також до подальшого поширення серед людей.

Інші новини про пташиний грип

Раніше УНІАН повідомляв, що у США виявили небезпечні мутації пташиного грипу, які можуть ще більше загрожувати людям. Науковці зазначають, що новий звіт про пацієнта з Луїзіани викликає занепокоєння, однак має деякі обнадійливі висновки.

Крім того, пташиний грип може непомітно поширюватися серед коней. "Тепер, коли ми знаємо, що ці інфекції можуть виникати в природі, дуже важливо слідкувати за ними, щоб виявити їх дуже швидко", - попередив професор Пабло Мурсія.

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