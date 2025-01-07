Пацієнт був старшим за 65 років та мав супутні захворювання.

У американському штаті Луїзіана зафіксовано першу смерть людини від вірусу пташиного грипу H5N1, це перший такий випадок у США. Як повідомив Департамент охорони здоровʼя Луїзіани, пацієнт, віком понад 65 років, був госпіталізований минулого місяця з першим відомим важким випадком пташиного грипу (H5N1) в країні. Зазначається, що у нього також були супутні захворювання.

У департаменті зазначено, що пацієнт заразився вірусом пташиного грипу після контакту з домашньою птицею та дикими птахами. Водночас наразі у в штаті не виявлено жодних інших випадків зараження пташиним грипом, а також доказів передачі вірусу від людини до людини.

"Хоча поточний ризик для здоровʼя населення залишається низьким, люди, які працюють з птахами, домашньою птицею або коровами, або мають постійний контакт з ними, піддаються більшому ризику", – йдеться в заяві.

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З початку 2024 року Центр контролю та профілактики захворювань США зафіксував 66 випадків захворювання на пташиний грип серед людей у Сполучених Штатах.

Новини здоров'я

У Китаї у січні зафіксували новий вірус, осередком знову стало місто Ухань. Медики застерегли, що хвороба особливо небезпечна для маленьких дітей.

Метапневмовірус з Китаю вже зафіксували в Україні. Позаштатна спеціалістка МОЗ України з інфекційних хвороб Ольга Голубовська повідомила, що в нашій країні офіційно зафіксували 13 підтверджених випадків метапневмовірусу, але насправді їх більше.

Водночас у Центрі громадського здоров’я стверджують, що ситуація в Україні з цим вірусом повністю контрольована, захворювання на нього зазвичай протікає легко, ускладнення виникають рідко.

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