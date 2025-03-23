Це сталося під час чергової атаки БПЛА, у ніч на 23 березня.

Під час чергової атаки російських "Шахедів" по Україні, у Києві було вбито 5-річну дівчинку Ніколь та її батька Олександра. Маму Сашу госпіталізували.

"Ще в четвер Ніколь грала у виставі в дитячому садку разом з іншими місцевими дітьми", - йдеться на сторінці United24 в Instagram. Крім того, повідомляється, що вони були змушені переїхати до столиці із Запорізької області, оскільки російські окупанти наблизилися до їхнього будинку.

Їхнє рідне місто Оріхів розташоване від лінії фронту на відстані всього 15 кілометрів. Через це ворог має можливість обстрілювати населений пункт.

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Що відомо про атаку Росії по Україні в ніч на 23 березня

Раніше УНІАН повідомляв, що окупанти забрали життя щонайменше трьох людей. Відомо, що найменшому постраждалому всього 11 місяців.

У Подільському районі впав збитий "шахед". Падіння сталося в промзоні, руйнувань не зафіксовано. У Дніпровському районі сталася пожежа на верхніх поверхах 9-поверхового житлового будинку. Займання ліквідовано.

Також зафіксовано пошкодження будівлі закладу громадського харчування (без пожежі), падіння уламків на багатоповерхівку (без пожежі) та пошкодження квартири на 6 поверсі 16-поверхового житлового будинку (вікно, підлога та стеля).

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що ворог протягом ночі використав для атаки 147 ударних БпЛА типу Shahed. Було збито 97 ворожих безпілотників, 25 безпілотників-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені.

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