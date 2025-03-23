Масована атака РФ по Україні: збито 97 ворожих безпілотників

Загалом ворог атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів.

Під час чергової атаки Росії по території України було збито 97 ворожих безпілотників, 25 безпілотників-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені.

Як зазначається у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 23 березня (із 19:00 22 березня) ворог атакував 147-ма ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - Росія, а також Приморськ - тимчасово окупована територія Запорізької області.

Цей повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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"Станом на 08:30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА - щонайменше 122 одиниці, дронів-імітаторів, відповідно - 25.

"Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина", - зазначили у Повітряних силах.

Нічна атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, унаслідок атаки ворожих безпілотників та падіння уламків збитих повітряних цілей постраждали кілька районів Києва.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель трьох людей, у тому числі 5-річної дитини. Ще 10 людей постраждали. Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок атаки Росії - лише 11 місяців.

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