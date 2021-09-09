Бізнес на кістках чи благодійність: як під Львовом сади й городи під "приватне" кладовище захопили

Поблизу Львова, у мікрорайоні Рясне, через незаконне функціонування на території садово-городнього кооперативу "приватного" кладовища розгорівся скандал. Голова місцевого ГО "Пам’ять" Ярослав Мартинів хоронив людей на землях місцевих жителів, беручи з родичів померлих від 2,5 до 4 тисяч гривень. У цій історії намагався розібратися УНІАН.

"Землю захопив шахрай!"

Село Рясне-Руське розташоване всього за п’ять кілометрів від Львова. Тепер це територія Львівської територіальної громади, де проживають не більше трьох тисяч людей. Історія ділянок, які захопили під могили, – класична. Спочатку їх надали людям у користування, а пізніше на них почали оформляти право власності, що розтягнулося на роки.

Ці ділянки з 1992 року перебували у користуванні членів Українського товариства сліпих (УТОС). Загалом незрячим Рясне-Руська сільрада виділила тоді 5 га землі. І тридцять років тому користувачі ділянок почали виробляти документи, щоб оформити право власності на землю, а також створили садово-городній кооператив "Підлісся".

Є тут і цвинтар, як і у кожному селі. Колись він займав площу 3 гектари. Але зараз ховати людей тут офіційно заборонили.

Втім, нещодавно члени садово-городнього кооперативу "Підлісся" помітили, що на їхній землі, яка розташована поруч із кладовищем, почали з’являтися свіжі могили.

"У мене просто немає слів! Цю землю захопив шахрай! – емоційно висловлюється голова садово-городнього кооперативу "Підлісся" Наталія Ониськів. – Наш кооператив існує з 1992 року. Ми садили тут городи, сади. З 2008 року ми намагалися приватизувати ці ділянки, але відписки були різні та бюрократичні перепони. Врешті, станом на сьогодні, приватизовані 55 ділянок із 67-ми. Неприватизованими залишилися ті, де є могили".

Чотири тисячі за поховання

"У нас є храм святих Петра і Павла, біля нього – 3 гектари кладовища, яке перебуває у комунальній власності. Проте воно вже старе і давно не використовується через брак місця. Водночас понад 10 років цвинтарною справою у селі займається ГО "Пам’ять" та її керівник Ярослав Мартинів, який не має на це жодного права. Він може продавати труни, вінки і хрести, але не ховати людей, бо не має землі під кладовище. Проте продовжує це робити. Я йому про це казала, на що він відповів: "Це мій бізнес, нічого ти мені не зробиш!", - каже Наталія Ониськів.

Так, дуже швидко кладовище почало розростатись на сусідню ділянку, яка була у користуванні садово-городнього-кооперативу "Червона Калина" (Ярослав Мартинів є його головою). При цьому будь-яких документів чи дозволів на розширення цвинтаря у пана Мартиніва не було.

Зрозумівши, що незабаром місця забракне і тут, користувачі сусідніх земельних ділянок з кооперативу "Підлісся" у 2013 році вирішили перестрахуватись і підписали з Мартинівим документ про те, що він не буде розширятись на їхню землю, чітко встановивши межі та узгодивши все документально. Та, схоже, це його не спинило.

Наталія Ониськів каже, що у 2020-му році Ярослав Мартинів скористався карантином, коли люди через коронавірус не мали змоги приїжджати на городи та обробляти землю, та почав на ділянках "Підлісся" теж захоронювати людей.

За словами жінки, він знищив огорожу і почав рити могили не від межі незаконно захопленої землі під поховання на території "Червоної Калини", а далі, щоб захопити якомога більше.

Таким чином, давня частина кладовища має статус комунальної власності Львова, а новіша частина – земля під захоронення – захоплена незаконно, досі не оформлена, тобто нічийна. Разом з тим, за поховання там Мартинів бере в середньому 3-4 тисячі гривень.

"Куди ми лише не зверталися, в які інстанції, всі лише відмахувалися відписками. Ми навіть похоронну процесію зупиняли у присутності поліції, мовляв, люди одумайтеся, що ви робите, кому платите гроші! Але все намарно…", - резюмує голова садово-городнього кооперативу "Підлісся".

"Всі плакали, що я мав вдіяти? Почав розширювати кладовище без дозволу"

Сам пан Мартинів своєї вини не визнає. Каже, що діяв з найкращих міркувань і тепер про це шкодує.

"Ситуація загнана в кут, я шкодую і мені соромно, - каже він. – У мене було 4 гектари цвинтаря, три з них я використав, а один у 2018 році віддали людям під городи. Коли забракло місця під поховання, я звернувся до міської ради, аби розширили межі кладовища. Та, не дочекавшись рішення, почав ховати людей. Це був коронавірус, багато людей вмирали, до мене приходили діти, благали: "Дядьку, поховайте маму". Всі плакали, що я мав вдіяти? Я почав розширювати кладовище в напрямку лісу, там приблизно 400 могил. Так, це моя провина, що не дочекався рішення. Що тепер робити – не знаю… Але ті городи нікому не були потрібні раніше, поки я не почав там ховати людей".

Мартинів запевняє, що має п’ятьох працівників на своєму ритуальному підприємстві і всі вони працюють офіційно. А в розвиток кладовища і дорогу до нього вклав чимало грошей.

Також не приховує, що за поховання брав чималі суми – від 2,5 до 4 тисяч гривень. Залежно від місця проживання покійника: з львів’ян брав більше, з місцевих – менше. Але ці гроші йшли не йому у кишеню, а на благоустрій села та податки.

Хтось це покриває?

У Львівській міській раді кажуть, що комунальний цвинтар у Рясному давно закритий і здійснювати поховання там не можна. А про неправомірні дії підприємця, який нелегально там ховає людей, їм відомо.

"Ми неодноразово за цими фактами зверталися у правоохоронні органи. Зараз знову повторно готуємо лист в поліцію, аби було належне розслідування незаконних поховань та самовільного захоплення земельних ділянок. Такі незаконні дії, як поховання на приватних земельних ділянках, треба зупинити. Також наше управління земельних ресурсів має зробити інвентаризацію усіх цих земельних ділянок. Ми неодноразово виїжджали на місце, спілкувались з жителями. Будемо повторно просити правоохоронні органи втрутитись у ситуацію", - розповіла УНІАН заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

За словами чиновниці, раніше на звернення у правоохоронних органах ніхто не реагував: "Так виглядає, що хтось це покриває. Місто і надалі буде писати, будемо звертатися до центральної влади, якщо не отримаємо реакції від місцевих правоохоронних органів".

Та місцеві жителі кажуть, що у пана Мартиніва є непоганий тил – мовляв, один його син багато років працює слідчим в органах поліції у Києві, а інший – детективом у Національному антикорупційному бюро України. Тож боятися йому нічого.

Що кажуть у поліції

Тим часом у поліції Львівської області повідомили, що до них надійшло звернення від учасників кооперативу "Підлісся", що на їхніх землях організоване кладовище, де проводяться захоронення померлих людей на комерційній основі.

Як зазначила речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує покарання – штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) або арешт на строк до шести місяців.

Чим завершиться цей конфлікт наразі прогнозувати важко, адже що робити з могилами і як вирішити земельний спір селян – ніхто не знає. Один із варіантів – компенсувати людям вартість земельних ділянок або надати інші. Та чи погодяться на це вони самі – невідомо.

Мирослава Бзікадзе

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