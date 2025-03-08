Схожий випадок стався незадовго до повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

На території Києво-Печерської лаври завалився хрест одного з храмів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"8 березня о 13:05 надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайникам довелося задіяти спеціальну техніку, аби безпечно демонтувати пошкоджену конструкцію та обережно спустити її на землю.

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В Мережі вже охрестили цю подію поганим знаком. Дехто пригадав, що 14 січня 2022 року, рівно за 40 днів до повномасштабного російського вторгнення, сильний вітер зірвав хрест одного з куполів Софійського собору.

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