Він мав секретну інформацію про стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила високопоставленого російського "крота" у державних органах України. Фігуранта затримали під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомили в СБУ, агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Зазначається, що російська ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

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СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього ворогу вигідну для України інформацію.

Як встановило розслідування, агент був завербований росіянами через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився співпрацювати з ворогом за гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – хотів переїхати до РФ.

Серед завдань, які перед "кротом" ставила ФСБ, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. "Це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки", - йдеться у повідомленні.

Російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах України.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану"). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зрадники України

На Волині затримали колаборанта, який у перші місяці повномасштабного вторгнення очолював окупаційну "поліцію РФ" у Новій Каховці на Херсонщині. В СБУ зазначають, що наприкінці 2024 року фігурант повернувся до України та оселився у Волинській області, орендуючи житло у місцевого жителя, де його було затримано українськими правоохоронцями.

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