На продажі цих квартир подружжя могло заробити 440 мільйонів гривень.

У 2016-2018 роках київський бізнесмен Денис Комарницький разом з дружиною володіли 110 квартирами у столиці. Про це стало відомо з розслідування "Слідства.Інфо".

Зазначається, що йдеться про нерухомість у престижних забудовах Києва. Зокрема, вони мали 52 квартири в ЖК "Комфорт Таун". Ще 48 квартир бізнесмена знайшли в ЖК "Central Park". Останні 10 квартир, які вдалося знайти журналістам, знаходяться у ЖК "Tetris Hall". Повідомляється, що Комарницький з дружиною намагалися продати ці квартири протягом кількох днів чи тижнів з моменту набуття права власності.

Розслідувачі зазначають, що на продажі цієї нерухомості Комарницький з дружиною могли заробити 440 мільйонів гривень. Також, враховуючи підозри Комарницькому в причетності до схем з виділення землі у Києві під забудови, журналісти припускають, що ці квартири могли стати способом розрахунку за надання таких послуг.

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Справа Комарницького: що відомо

На початку лютого НАБУ провело обшуки в ексдепутата Київради часів мера Черновецького, бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Пізніше стало відомо, що Комарницького оголосили в розшук. Йому оголосили підозру за статтею про створення та керівництво злочинною організацією з метою незаконного привласнення київської землі.

Згодом журналісти виявили, що Комарницький втік за кордон. За даними ЗМІ, він втік з України у супроводі правоохоронців, а до українського кордону його везли під прикриттям машини з табличкою "200".

Згодом Комарницький в коментарях ЗМІ відкинув звинувачення у корупції, назвавши їх "фейковими новинами" та "дурницями".

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