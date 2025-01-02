Рятувальникам вже вдалося деблокували водія вантажівки й передали медикам.

На Видубичах сьогодні рано вранці з мосту впав вантажний автомобіль, внаслідок чого пошкоджено частину конструкції.

На ділянці аварії ускладнено рух транспорту, проте він не перекритий.

Внаслідок інциденту пошкоджена частина мосту та паркан. На місці працюють поліцейські да рятувальники.

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Рятувальникам вже вдалося деблокувати водія вантажівки й передати медикам.

"Чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Інші новини про ДТП

15 грудня минулого року поблизу Львова на трасі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW.

Внаслідок аварії загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізували.

Пізніше того ж дня поліція затримала водія автомобіля BMW, який влаштував масштабну аварію, внаслідок якої загинули люди. Повідомлялось, що після скоєного він разом зі своїм пасажирм втекли з місця ДТП. За даними Нацполіції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

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