На трасі зіткнулись мікроавтобус, вантажівка та легковий автомобіль. Проїжджа частина частково заблокована.

Поблизу Львова на трасі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW.

Внаслідок аварії загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізували. В даний час траса частково перекрита.

Як повідомили в патрульній поліції, ДТП сталося над ранок неділі на 105-му кілометрі дороги М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська біля села Чижиків.

Відео дня

"Є, на жаль, травмовані і загиблі. Одна смуга для руху перекрита – забезпечене реверсне регулювання. Патрульні з іншими службами допомагають усувати наслідки ДТП", - сказано в повідомленні.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

У поліції Львівщини уточнили, що дані про загиблих уточнюються. Там уточнили, що троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова – їхні діагнози уточнюють.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Інші новини про ДТП

1 грудня у Дніпрі BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, внаслідок чого загинула 10-річна дівчинка. Ще четверо людей, які разом із загиблою перебували в Ford, отримали ушкодження.

Слідчі вручили 19-річному водію BMW повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

А 3 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Вас також можуть зацікавити новини: