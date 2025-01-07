Організатору загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Харкові затримали чоловіка, який вигадав незвичну схему уникнення мобілізації. 46-річний мешканець області пропонував чоловікам виїхати за кордон під виглядом спортсменів.

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції, чоловік запропонував українцю призовного віку за 5500 доларів оформити військово-облікові документи та забезпечити йому членство в Українській федерації карате:

"Організатор схеми запевняв, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації".

Він відправив забрати аванс колишнього міліціонера, якй виступив у цій справі посередником. Правоохоронці затримали його під час одержання чотирьох тисяч доларів. Невдовзі оголосили про підозру і самому організатору (за частиною 3 статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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Інші схеми виїзду з України

Навесні минулого року повідомлялося про групу перевізників, які "приймали на роботу" чоловіків, які платили за виїзд з країни, а потім вносили їхні дані до системи "Шлях".

А в Одесі жінка організовувала фіктивні шлюби для жінок з інвалідністю та чоловіків призовного віку. Її послуги коштували близько 4500 доларів.

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