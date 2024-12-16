Як пише видання, необхідність служити в армії стала питанням привілеїв: люди з грошима, кращою освітою і зв'язками можуть простіше отримати відстрочку.

На третьому році війни з Росією бажання добровільно воювати у багатьох українців згасло, унаслідок цього мобілізація провалюється, і на фронті бракує не лише зброї та боєприпасів, а й мотивованого персоналу.

Як пише Spiegel, один з американських чиновників назвав це "екзистенційною кризою мобілізації" - Україна не встигає підготувати достатню кількість солдатів, щоб компенсувати втрати на полі бою і протистояти зростаючій чисельності російської армії.

"Теми про те, як уникнути військової служби, стали для українців буденними розмовами. Одні вперше вступають до університету у віці 40 років. Інші підкуповують лікарів, щоб отримати довідку про інвалідність. Треті знаходять "системно важливу" роботу, яка захищає від призову. Є ті, хто не проживає за адресою прописки і рідко залишає дім, щоб не зіткнутися з представниками влади. Або платять тисячі євро, щоб втекти за кордон", - пише Spiegel.

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Згідно з опитуванням Центру Разумкова, майже половина респондентів заявила, що їм "не соромно ухилятися від військової служби", при цьому лише 29% засудили таку поведінку.

"Необхідність служити в армії стала питанням привілеїв: люди з грошима, кращою освітою та зв'язками можуть простіше отримати "системно важливу" посаду, звільнювальне свідоцтво або виїхати за кордон. Ті, хто має менше ресурсів, частіше опиняються на вулиці, звідки їх відправляють спочатку у військову бюрократію, а потім - в армію", - пише Spiegel.

Водночас деякі з чоловіків, які перебувають на навчанні, розповідали про порушення під час затримання - вони зазначають, що їх затримували в супермаркетах або дорогою до аптеки без чинних військових документів, а потім відправляли до навчального табору, не давши змоги попрощатися з сім'єю і дітьми.

При цьому багато новобранців старші за 50 років та мають значні проблеми зі здоров'ям. Деякі розповіли виданню, що у військкоматі їх практично не оглядали, а просто ставили штамп "придатний до служби".

"Примусова мобілізація має свої наслідки: повідомляється про випадки, коли чоловіки залишали навчальні центри за кілька днів. Новобранці тікають через ліс вечорами, передають свої координати телефоном і сідають в автомобілі на узбіччі", - пише Spiegel.

Мобілізація в Україні

Як писало BBC, нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть поточні втрати, не кажучи про збільшення чисельності збройних сил. При цьому українська армія є однією з найстаріших у світі.

Крім того, почастішали випадки СЗЧ. Як писало AP, кількість дезертирів налічує десятки тисяч, цілі підрозділи залишають свої пости, залишаючи оборонні рубежі вразливими.

Водночас ухвалений Верховною Радою України закон передбачає розв'язання проблеми тих, хто вчинив СЗЧ, але хоче повернутися і захищати державу.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що бригада закликає і готова брати військових, які вчинили самовільне залишення частини. Він зазначив, що тих, хто просто кидав позиції, у бригаді не чекають.

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