Перевіряється інформація щодо 170 чоловіків, які могли скористатися цією схемою й не повернулися до України. Сума заробітку організаторів може становити до $1 мільйона.

На Рівненщині викрито групу осіб, які організували незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України.

Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, схему втечі з країни організувала група рівнян, які займалися міжнародними перевезеннями. Вони укладали фіктивні трудові договори із чоловіками та вносили відомості про, нібито, водіїв їхніх чотирьох фірм до системи "Шлях".

Зазначається, що за свої послуги брали від 1500 до 5000 доларів США. Виконавцями, які підбирали клієнтів та організовували їх переправлення через кордон, були жителі Рівненщини та Волині.

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Наразі правоохоронні органи перевіряють інформацію стосовно 170 чоловіків, які виїхали за межі України через фірми фігурантів, але до країни не повернулись.

Двом особам, організатору та водієві, який за перевезення та консультації отримував 4 тисячі гривень, вже повідомлено про підозру. 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а співавтора схеми відправив під варту з можливістю внесення 671 тис. грн застави.

Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулися до України. За приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку організаторів може становити до 1 мільйона доларів.

Виїзд чоловіків за кордон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив, що жодних пом'якшень в перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками наразі немає.

За словами Веніславського, є легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років через різні обставини. Наприклад, це особи, яких підприємства "забронювали" від призову, на утриманні яких інваліди, а також водії та інші. Ці чоловіки реєструються в системі "Шлях".

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам заборонений виїзд за кордон через повномасштабну війну в Україні й оголошений воєнний стан і загальну мобілізацію. Тим часом, Кабмін розглядає можливість дозволити виїжджати в закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали "бронювання" від військового призову.

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