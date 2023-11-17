Послуги з організації "шлюбу" оцінювали у 4500 доларів США.

В Одесі поліція та прикордонники затримали організаторку схеми незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Зловмисниця підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюби з чоловіками призовного віку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, що після оформлення фіктивного шлюбу "подружжя" виїжджало за кордон. Потім "наречена" поверталася в Україну, а через деякий час – шлюб розривали.

"Послуги такої "шлюбної агенції" оцінювали у 4500 доларів США. Частину коштів чоловіки віддавали своїй майбутній фіктивній дружині", – йдеться у повідомленні.

Організаторці злочинної схеми та "нареченій" оголошено про підозру.

Затримання ухилянтів: інші новини

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону припинили три спроби порушення державного кордону. У результаті дій захисників кордону було затримано вісьмох осіб, які намагалися втекти з країни.

Раніше Закарпатті прикордонники затримали двох неповнолітніх громадян та двох чоловіків з надувними "пончиками" для купання. Ухилянтів упіймали біля річки Тиса. За подорож на надувних "пончиках" затримані заплатили організаторам по $5000 та $3500.

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