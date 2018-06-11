Як УНІАН відсвяткував 15-річчя (фоторепортаж)

Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив прийшли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками.

Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив пришли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками. Фото Сергія Светлицького/УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter