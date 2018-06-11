Як УНІАН відсвяткував 15-річчя (фоторепортаж)
Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив прийшли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками.
Інформаційне агентство УНІАН відзначило 15-річний ювілей. Привітати колектив пришли поважні гості. Нас вітали теплими словами, квітами, цінними подарунками, нагородами й відзнаками.
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|Секретар РНБО Богатирьова завітала з величезним букетом помаранчевих троянд
|Найкращі уніанівці отримали цінні подарунки
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|Міністр Володимир Шандра і народний депутат Олександр Третьяков обговорюють надзвичайну ситуацію у ВР?
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|Екс-губернатор Київщини Жовтяк зізнається, що починає ранок з новин УНІАН
|Секретар Київради Олесь Довгий побачив знайомі обличчя
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|Шуфрич залюбки спілкувався з уніанівськими дівчатами
|Міністр оборони Єхануров вручив медаль
|Депутат Бойко (ПР) став активним дописувачем УНІАН
Фото Сергія Светлицького/УНІАН
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