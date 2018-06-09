Кернеса взяли у ”швидкій” і повезли в Київ на допит (фоторепортаж)

Сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

При цьому в ДГЗ зазначають, що Г.КЕРНЕС "упродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (у тому числі перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях".

За словами очевидців затримання, сьогодні біля Апеляційного суду три машини дорожно-постової служби (ДПС) з донецькими номерами оточили автомобіль секретаря міськради. За кілька хвилин на місце події приїхала адвокат Кернеса, а ще трохи пізніше - машина швидкої допомоги, до якої терміново пересів Кернес. На вулиці Сумській карету "швидкої" примусили зупинитися, після чого Кернеса силою витягли з машини кілька озброєних людей в масках і пересадили до однієї з машин ДПС. Охоронці Кернеса намагалися захистити свого підопічного, але їх спроби виявилися марними.

Коментуючи цю подію, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого став результатом тривалого ігнорування ним Закону та свого обов’язку як громадянина. За словами міністра, навіть такі впливові посадові особи, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО та екс-Президент Леонід КУЧМА без усіляких застережень давати покази правоохоронним органам, демонструючи цим, що Закон дійсно один для всіх.

Тим часом “Медіапорт” з посиланням на начальника Харківського облуправління у взаємодії з правоохоронними органами Валерія ЛЮТОГО повідомляє, що Г.КЕРНЕСА везуть на допит до Києва в Головне слідче управління МВС України.

В.ЛЮТИЙ підкреслив, що ні про яке захоплення Г.КЕРНЕСА не йдеться. Співробітники міліції діяли в рамках закону.

Фото Володимира Андрєєва/УНІАН