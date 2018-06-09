Кернеса допитали у МВС (фоторепортаж)
Секретаря міськради було затримано у Харкові працівниками міліції. Кернеса взяли у "швидкій" і повезли в Київ на допит...
Сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.
Секретаря міськради затримали у Харкові. Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.