Донецький Металург закріпив лідерство в Чемпіонаті України

Донеччани вдома розгромили ФК Харків - 3:0. Набравши максимальну кількість балів у чотирьох зустрічах Металург продовжує очолювати турнірну таблицю

Донецький Металург продовжив свою безпрограшну серію. Донеччани вдома розгромили ФК Харків - 3:0. Набравши максимальну кількість балів у чотирьох зустрічах Металург продовжує очолювати турнірну таблицю. Металург Д - ФК Харків 3:0 (Димитров 18, Фернандеш 24 пен., Кінгслі 63) Фото УНІАН

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