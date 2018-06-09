Розмова з братом

Ухудшение отношений между Украиной и Россией грозит серьезными убытками украинским промышленникам. Как стало известно Ъ, некоторые российские заказчики, в частности "Силовые машины", начали отказываться от украинской продукции. В случае дальнейшего ухудшения ситуации большинство предприятий, ориентирующихся на российский рынок, понесет серьезные убытки. Впрочем, больше всего могут пострадать машиностроители, объемы поставок продукции которых в Россию лишь за I полугодие составили $2,49 млрд.

О возникших проблемах с российскими поставщиками Ъ вчера рассказал гендиректор ЗАО "Харьковавтоматика" Евгений Кисель. "На прошлой неделе у нас начались сложности с поставками продукции в Россию. Наш постоянный заказчик – концерн `Силовые машины` – отказался покупать последнюю партию оборудования стоимостью $35 млн, сославшись на то, что гостаможслужба России на протяжении последнего месяца затягивает растаможивание оборудования, поступающего из Украины. Я уверен, что эти задержки связаны с ухудшением отношений между странами",– сказал он.

В пресс-службе "Силовых машин" вчера от комментариев отказались. Впрочем, высокопоставленный источник Ъ в ОАО РАО "ЕЭС России" заявил Ъ: "Если отношения с Украиной в политическом отношении обострятся, компания может пересмотреть условия сотрудничества с украинскими поставщиками турбин, например с `Турбоатомом`".

Ранее Ъ уже сообщал, что ухудшение взаимоотношений Украины с РФ из-за войны в Грузии спровоцировало российскую сторону на применение экономических санкций. В начале сентября российские информагентства сообщили, что первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил российским минэкономики, минпромторгу, МИДу, минсельхозу и минфину разработать предложения по защите рынка страны в связи с вступлением Украины в ВТО (см. Ъ от 2 сентября). А еще 15 августа Россельхознадзор запретил ввоз в Россию украинского сухого молока, а также сократил число украинских поставщиков сыра (см. Ъ от 18 августа). По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в 2007 году из Украины в Россию было экспортировано 49,7 тыс. т сыра на сумму $221,7 млн и 5,6 тыс. т сухого молока на сумму $23,3 млн.

Запрет на ввоз сухого молока не критичен для украинских производителей – на российском рынке продается лишь 10% всего объема экспорта этого продукта. Экспортеры сыра, скорее всего, смогут найти другие рынки сбыта. Для машиностроителей же потеря этого рынка несет серьезную угрозу. Лишь за первые шесть месяцев текущего года общий объем экспорта украинских товаров в РФ составил $7,84 млрд, из них, по данным Федерации работодателей Украины, 31,7% ($2,49 млрд) пришлось на машиностроительную продукцию.

"Ухудшение отношений с Россией значительно отразится на работе предприятий. Если ситуация будет развиваться в том же ключе, мы рискуем потерять 3,5 тыс. высокопрофессиональных сотрудников, заменить которых будет невозможно",– говорит председатель набсовета ЗАО "Гидросила Груп" Павел Штутман. С ним соглашается гендиректор ГП "Электротяжмаш" Виталий Чередник: "По сути, отрасль стала заложником политической ситуации. Конечно, ввод новых санкций ударит как по Украине, так и по России. Однако Россия такая страна, где политика может иметь большее значение, чем экономическая целесообразность".

Эксперты разделяют опасения участников рынка. Аналитик ИК Dragon Capital Таисия Шепетко утверждает: "Украинское машиностроение и Россия как рынок сбыта взаимозависимы, но если бы ситуация усугубилась и этот рынок был бы утрачен, то частично компенсировать потери мы смогли бы за счет поставок газового оборудования в Туркмению и Узбекистан и вагонов в Казахстан и Белоруссию. Однако такая замена была бы несопоставимой". С ней соглашается аналитик "Ренессанс Капитал" Юлия Романенко: "О замене рынка для машиностроителей нужно говорить секторально. Газовое оборудование мы смогли бы поставлять в страны с развивающимися газовыми отраслями. На сегодня серьезные инвестиционные программы в этой отрасли существуют, в частности, у Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Вагоны поставлялись бы преимущественно в страны СНГ – Белоруссию и Азербайджан,– однако количество подвижного состава этих стран намного меньше нужд российской железной дороги".

Ярослав Ъ-АГЕЕНКО, Андрей Ъ-ЮХИМЕНКО