Маркевич: неможливого не буває

Головний тренер харківського "Металіста" Мирон Маркевч прокоментував матч із турецьким "Бешикташем" (4:1):

- Ми чудово розуміли, з ким ми грали. "Бешикташ" - одна з кращих команд Туреччини, добре укомплектована. Після першої гри, де ми, на жаль, поступилися 0:1, нам треба було вигравати з різницею в два м`ячі. Ми впоралися з цим завданням. Я вважаю, що ми виграли по грі, і ні у кого жодних питань бути не повинно.

- (Питання турецького журналіста) До цього ми про "Металіст" нічого не знали, сьогодні побачили - відмінна команда. Фінал буде в Стамбулі, що ви про це думаєте?

- Я дуже вдячний за це питання. Безумовно, зіграти у фіналі - мрія будь-якого тренера. Але ми поки що лише потрапили у групу, а далі дивитимемося. Але якщо ми так і далі гратимемо, то все можливо. Але давайте все опустимося на землю: зараз у нас гра в Запоріжжі, це зараз для нас найголовніше.

- Чи вважаєте ви, що сьогодні гра "Металіста" була близька до ідеалу, і це була одна з кращих ігор у вашій кар`єрі?

- По-перше, я сподіваюся, що моя краща гра ще попереду. Щодо ідеалу... Потрібно поступово рухатися вперед, щоб до нас приїжджали такі команди як "Евертон", "Бешикташ". Але є і помилки, треба їх уникати.

- В який момент матчу ви повірили, що перемога вже не вислизне?

- Коли ми забили третій гол. Я вже був упевнений, що ми пройдемо далі.

- Українські команди традиційно невдало грають в Кубку УЄФА. Лише "Дніпру" вдавалося дійти до 1/8 фіналу. "Металіст" буде другою командою, яка представлятиме Україну у груповому раунді. Чи здатний "Металіст" як мінімум повторити успіх "Дніпра", а може, і перевершити його?!

- По-перше, ми побачимо, яка у нас буде група. Безумовно, ми ставитимемо таке завдання, інакше, навіщо тоді грати. Але доки не загадуватимемо. Всі думки - про недільну гру в Запоріжжі. Про це я вже сказав і футболістам. Сподіваюся, що вони - професіонали, і зрозуміють, що до цього треба поставитися серйозно. Ну а потім у нас буде двотижнева пауза, тоді ми вже трохи прийдемо до тями.

- Мирон Богданович, хто перший вам подзвонив на мобільний після гри, і що сказав Ярославський після гри?

- По-перше, нас привітав Президент ФФУ Григорій Михайлович Суркіс - він зайшов у роздягальню. Ну і, звичайно, Ярославський. Але він мало говорить - більше робить. Але все одно приємно. Такі моменти бувають не так часто.