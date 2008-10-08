Росіянин вивозив з України 1,2 кг «жовтого металу»

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Ювелірні вироби з металу жовтого кольору вагою понад 1,2 кілограми намагався вивезти з України 50-річний громадянин Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, чоловіка, який прямував на батьківщину автомобілем «Шкода», затримали під час перетинання кордону у пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону та працівники митниці.

Під час декларування порушник упевнено заявив, що окрім особистих речей, нічого не везе, однак за допомогою металошукача у багажнику іномарки прикордонники виявили пакунок з прикрасами: медальйон із зображенням лева, хрест напрестольний з розп’яттям Ісуса Христа, фігуру Ісуса Христа, підкову. Крім контрабанди, там же знайшли і мисливський набій 16 калібру. Ювелірні вироби у росіянина вилучили та передали у митницю, їх культурну, історичну цінність та походження встановлюватимуть експерти.