ХТЗ демонструє техніку

На пленарній частині семінар-наради спеціалісти ХТЗ та ряду науково-дослідних інститутів і сільськогосподарських вузів розповіли про прийоми ефективної експлуатації тракторів ХТЗ.

Учасники «Дня поля» - керівники ряду господарств Харківської області, а також представники управлінь сільського господарства Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Запорізької областей та міністерств аграрної й промислової політики України на ланах ТОВ «Амарант-Агро» ознайомилися з практикою застосування тракторів марки ХТЗ-150 та ХТЗ-170 з навісним обладнанням як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

Техніка демонструвалася при виконанні енергоємних сільськогосподарських робіт - оранці, культивації, боронуванні, сівбі зернових культур.

Зокрема, трактор ХТЗ-160, обладнаний спеціальним модулем, дозволяє досягати технічних характеристик машин більшої тягової сили тракторів типу «Кіровець», дефіцит яких відчувається в АПК України на такій технологічній операції, як оранка.

Упродовж останнього року це вже другий подібний захід на базі агрогосподарства, котре у своїй виробничій діяльності широко використовує силові агрегати марки ХТЗ з причіпним обладнанням як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

На полях ТОВ «Амарант-Агро» керівникам господарств було також продемонстровано роботу тракторів ХТЗ-17221 та ХТЗ-150К-09 загрегатованих з боронами, культиваторами, котками, сіялками, прес-підборщиками та причепами-самоскидами.

Довідка. ТОВ «Амарант-Агро» займається вирощуванням зернових культур на орендованих ділянках загальною площею 11 тис га. та наданням послуг з обробітку землі. Має повний набір сільськогосподарської техніки як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, котрий забезпечує проведення повного технологічного циклу від підготовки площ до збирання врожаю.

Фото Торгового дому ХТЗ