У Авакова лише один стратегічний союз – з Президентом

Нельзя сказать, что над Арсеном Борисовичем все это время было безоблачное небо: время от времени тучи над ним сгущались нешуточные. Было время, когда заклятыми врагами Авакова и его команды были «регионалы», считавшие Харьков одним из своих форпостов. Войны Авакова с руководством Харькова в лице мэра Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса порой напоминали боевик с вкраплением комических «перебивок». Конфликт с облсоветом во главе с Василием Салыгиным грозил перерасти в противостояние с требованием отставки главы ОГА. Да и с харьковскими «союзниками»-бютовцами Авакову было непросто: харьковчанин Александр Фельдман, осевший в БЮТ, системно работает на вверенном ему участке, видя себя как минимум в кресле главы города, а то считай и выше… Но тучи всякий раз рассеивались, и над головой Арсена Борисовича снова сияло солнышко власти…

Что позволяет Арсену Авакову успешно лавировать между рифами современного укранского политикума, оставаясь целым и невредимым? Умение находить общий язык со всеми, приобретенное еще во времена его занятий системным бизнесом? Хорошие, если не больше, отношения с Петром Ющенко, чей сын Ярослав является заместителем Авакова в ОГА? Доверительные отношения с Президентом, с которым Арсен Борисович имеет возможность встречаться, минуя «кордон» главы секретариата Виктора Балоги?

Об этом «Главреду» рассказал сам Арсен Борисович.

«То, что Домбровского довели до такого состояния, не делает чести Виктору Ивановичу Балоге»

Арсен Борисович, складывается впечатление, что после отставки с поста председателя Харьковского облсовета Василия Салыгина в области наступило перемирие между основными политическими силами – ПР, БЮТ и «Нашей Украиной». Так ли это на самом деле?

Да нет, о консенсусе, мягко говоря, утверждать рано: нужно отойти на два шага назад и посмотреть, что происходило в предыдущие годы. Сейчас радикалы поедают друг друга в полемике, в административных действиях, в том числе внутри Партии регионов… Почему я должен на это реагировать?

Наша позиция всегда была ясной и понятной: мы всегда возражали против абсурдных демаршей и предложений, которые исходили из среды Партии регионов в облсовете, фракцию которой там возглавлял Василий Салыгин – начиная от запрета охоты и заканчивая действиями на улице. Этот бред никогда нами не поддерживался.

Во-вторых, общество устало от конфликтов, и это очень хорошо чувствуют все политические силы. Что касается меня и моей команды – команды Президента в Харькове, то мы всегда представляли, как нам, по крайней мере, кажется, конструктивную часть спектра и предпочитали реальными делами показывать, на что мы способны.

Ну, в данном случае более ожидаемым и логичным было бы смещение Партией регионов одиозного мэра Харькова Михаила Добкина, а вовсе не Салыгина…

Отвечу словами ныне покойного Генриха Алтуняна (харьковский правозащитник и диссидент – ред.): «Не ищите логику там, где вы ее не клали…» В этой ситуации я предпочитаю не искать конфронтации, а сосредотачиваться на своей работе – сочтите это за мудрость, пришедшую с опытом работы на должности председателя обладминистрации. А время расставит все по местам – каждый получит то, что ему полагается и чего он заслуживает. У меня сомнений в этом нет, поэтому я не хочу тратить ни позитивную энергию, ни время, и занимаюсь своими делами…

Может быть, это так выглядит из Киева, но представляется, что харьковская «Наша Украина» нашла союзника в Партии регионов – ситуативного, но союзника…

Я скажу по-другому: «Наша Украина» в Харькове совершенно ясно зарекомендовала себя как серьезная четкая сила, без которой консенсус невозможен. Продиктованные нами определенные правила, на которых мы стоим в последние годы, восприняты – в том числе, радикальными слоями. Это касается и Партии регионов, и БЮТ, и даже коммунистов. Такое динамическое равновесие меня абсолютно устраивает как губернатора и партийного лидера, потому что в таком равновесии мы можем созидать.

Ничего не поменялось, и я по-прежнему считаю, что руководство города, осуществляемое Партией регионов, не всегда адекватно. Однако нельзя превращать город в арену войны!..

Но, так или иначе, вся страна уже стала ареной войны ведущих политических сил! Можно ли не участвовать в этой всеобщей битве на уровне отдельно взятой области?

Ну, харьковчане всегда были умнее! Да, так или иначе, вся страна превращена в арену войны, и мне, как и многим другим, стыдно как за коллег, так и за политиков. Мы понимаем, что, как говаривал классик, построить коммунизм в отдельно взятой стране не получится, но, тем не менее, пробуем здесь отвечать на вопросы людей авторитетом конкретных дел. Шаблонно звучит, но это факт!

В каких вы сейчас отношениях с Михаилом Добкиным? Судя по всему, вы нашли общий язык…

Нет, мы находимся с ним в абсолютно рабочих отношениях и общий язык находим исключительно на темы прагматичные: подача газа на ТЭЦ-5, решение проблем туберкулезных диспансеров, строительство стадиона, тарифы на метро… Вот это те темы, которые мы с ним спокойно обсуждаем.

А их демонстрация «славься, славься, русский язык на всем украинском телевидении»… Я – украинский националист Арсен Аваков, который говорит только и исключительно по-украински (смеется), этого не поддерживаю.

Вы наверняка наблюдали, что происходило на прошлой неделе в Верховной Раде…

Я ничего этого не смотрю – по работе вечером стараюсь прочитать новости и на том завершить общение с телевизором…

Позиция БЮТ в вопросе принятия «антикризисного» закона была такой себе театрально-радикальной: делалось все возможное, чтобы не допустить принятия пункта о финансировании досрочных выборов, а значит оттянуть дату их проведения. Для этого БЮТ готов был пожертвовать и самим «антикризисным» законопроектом, позволяющим немедленно предпринимать какие-то действия по минимизации влияния кризиса на экономику и банки страны…

Позиция БЮТ совершенно понятна: сделать все, чтобы правительство и премьер-министр остались на своем месте, потому что их это очень и очень устраивает. Могу сказать, что не устраивает меня: отбросим в сторону политику, меня это совершенно не беспокоит… Вернее, беспокоит, но это не главное. Главную претензию озвучил Президент в эфире телеканала «Интер» в пятницу: это социальный популизм, доведший страну до идиотизма!

Когда в Харьковской области объем субвенций в замечательном бюджете-2009, который прорекламировала премьер-министр, сокращается в десять раз, и говорится, что бюджет хороший, я задаю себе вопрос – куда деваются деньги? На социальные выплаты! А какая страна выдержит 80% увеличения социальных выплат в год? Никакая!

Вот этим меня правительство и не устраивает! Во всем остальном – это ерунда и детали, я вас уверяю! Политическая компонента здесь минимальна!

Ну, как минимальна? Да, быть или не быть выборам решается наверху, но происходят они на местах, в конкретных городах и селах. К тому же БЮТ в Харьковской области достаточно силен…

БЮТ в Харьковской области силен так же, как и во всей стране. А «Наша Украина» на Харьковщине сильнее, чем во всей Украине – благодаря авторитету конкретных людей, рейтинг которых, к сожалению, выше, чем рейтинг партии!

Вы имеете в виду себя?

И себя, и Аллу Коваленко (генеральный директор АО «Харьковская бисквитная фабрика», указом Президента от 16 октября 2008 года удостоенная звания Героя Украины – ред.), и Владимира Бабаева (первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации – ред.), и очень многих людей на местах – реальных лидеров в районах, фамилии которых вам ничего не скажут… Все эти люди реально работают и имеют уважение в полном политическом спектре…

Вы один из немногих «помаранчевых» губернаторов, оставшихся в должности с 2005-го года…

Да, нас осталось четверо – я, Домбровский (губернатор Виннитчины – ред.), Черевко (губернатор Черкасщины – ред.) и Силенков (губернатор Херсонщины – ред.)…

Ну, с Домбровским проблема – он ведь написал заявление об отставке, которое, правда, Президент пока не подписал… Может быть, дурацкий вопрос: как вам удается удержаться в ситуации, когда губернаторы на длительное время оказались меж двух огней – между Президентом и премьером?

Я не нахожусь между Президентом и премьером – я всегда с Президентом! Если моя точка зрения с ним разойдется по ключевым позициям, то я, как честный человек, подам в отставку. Президент меня назначал и вверял мне свои позиции.

Другое дело, что бездумному радикализму, который зачастую у нас в политике считается за норму, я предпочитаю политику взвешенных действий. Думаю, что у премьер-министра нет никаких оснований предъявлять серьезные претензии к руководству Харьковской области. Думаю, что Президент, когда дает оценку команде в Харьковской области, всегда кладет на весы реальные достижения. Я имею в виду даже не предвыборные позиции Президента, а фактические дела, на которые можно посмотреть – начиная от роста и подъема производства, поднятия предприятий, ремонта школ, больниц и т.д., и т.п., и заканчивая рекордным урожаем…

Почему меня не уволили, почему я не ушел, почему не психанул?.. Ну, поговорите об этом с кем-нибудь другим. Что касается Домбровского, то если случится так, что он уйдет из команды нынешних руководителей, это будет огромной потерей – это один из самых сильных губернаторов сейчас… И то, что его довели до такого состояния, не делает чести Виктору Ивановичу Балоге. Я своего мнения на этот счет не скрываю.

Вы каждый раз согласовываете свои поездки за пределы Харьковской области с секретариатом Президента?

Да поймите, это же только повод – как это было в случае Домбровского!.. Вы внимательно меня слушали? Я вам еще раз повторю: то, что Домбровского довели до такого состояния, не делает чести Виктору Ивановичу Балоге – лично ему!..

А в соответствии с процедурой, конечно, если я планирую выезды куда-либо, я пишу соответствующее представление Президенту и выезжаю…

«У меня действительно очень спокойные и хорошие отношения со многими, в том числе и с Тимошенко»

Насколько сильно глава секретариата Президента влияет на вашу деятельность как губернатора?

Он не влияет. Я с ним не разговаривал в течение нескольких месяцев, но спокойно работаю с аппаратом секретариата и выполняю команды и поручения Президента. И не испытываю никаких проблем!

Вы напрямую общаетесь с Президентом, избегая звена Балоги – я вас правильно поняла?

Я не избегаю его! Я выработал для себя вполне адекватную для своего места позицию и спокойно работаю. Когда надо, Президент дает мне поручения сам, когда же возникает необходимость, я сам обращаюсь к Президенту или к кому-то из заместителей главы секретариата – к Роману Безсмертному, к другим, по конкретным делам. И я к такой комфортной обстановке привык уже, мне нормально!..

Не очень скромный вопрос: вам поступали предложения вступить в партию «Единый центр»?

Поступали такие предложения, но нами они были отвергнуты.

Как вам это удалось, потому что другие губернаторы – например, тот же Виктор Бондарь (губернатор Днепропетровщины – ред.), отвертеться так и не смогли…

Ну, это его проблема, проблема твердости характера… Возможно, уважения к себе… Когда мне это сказали, присутствовало еще семь человек, и трое из них сказали «нет»…

А кто озвучивал это предложение?

Думаю, вам это не очень интересно – давайте смотреть на суть вещей, а не на «жаренные» детали.

Нет, просто интересен уровень – это был все-таки Балога или Шумилкин (экс-мэр Харькова, друг Авакова и глава харьковской областной организации «ЕЦ» - ред.)…

Есть ключевой аргумент: как могут предлагать губернатору из команды Президента выходить из партии, почетным главой которой является Президент? Вот на всем этом абсурде и построена вся партия «Единый центр»! Я не хочу больше этого касаться, это их проблемы – пусть ребята сами выбираются из того странного положения, в которое они попали…

Когда возникли слухи об отставке Виктора Балоги с должности главы СП, в числе его сменщиков, среди прочих, называли и вас. Во всяком случае, открыто говорилось, что вы можете переехать в Киев. Вам делали такие предложения?

Нет, не делали. Я не хочу и не собираюсь никуда переезжать. В Киеве достаточно достойных людей, которым могут предложить это место в случае, если Президент примет такое решение в отношении Балоги. Я себя очень комфортно и, главное, достаточно уверенно чувствую в Харьковской области. Я себе кое-что здесь наметил завершить до конца: будет конец каденции Президента, и к этому времени мы постараемся ответить на многие вопросы, которые мы ставили, когда пришли во власти. А там видно будет…

Вернемся к отношениям с центральной властью: согласитесь, что все-таки вы, как губернатор, зависите от премьера, потому что это бюджетные деньги, утверждение программ и прочее…

Нет, позвольте! Действительно, губернаторы – это исполнительная власть, двойное подчинение премьеру и Президенту, подотчетность Кабмину… Все как написано в законах – в этом сомнений нет. И я очень четко эту дисциплину понимаю, выполняю – мы так и работаем. Когда надо, звонит премьер, вице-премьер, министры – мы плотно работаем, стараясь касаться политической ситуации в минимальной степени. По крайней мере, премьер и ее ближайшее окружение понимают, что со мной бесполезно вести политическое душеспасение. И я понимаю, что нет у меня задачи в чем-то их перевоспитывать. Поэтому я трачу свою энергию во взаимоотношениях с Кабмином исключительно на то, чтобы добиваться позитива для Харьковской области…

Если не ошибаюсь, вы были одним из губернаторов, которых в определенный момент Юлия Владимировна все пыталась вызвать на отчет в Кабмин…

Я не был среди тех губернаторов, которых Юлия Владимировна вызывала на отчет, и, честно говоря, не считаю, что губернаторам не нужно ездить на заседания Кабинета министров… Нужно! И в Кабинет министров, и в министерства! И унижения в этом я никакого не вижу…

Другое дело, что губернатор имеет свой график и план работы. Такого не может быть, что десяток украинских министерств будут вызывать губернаторов каждый раз или считать себя их начальниками. Губернатор – чиновник первого ранга и в украинской иерархии власти, по сути, приравнивается к министру. Поэтому тут должно быть полное сотрудничество. А если губернатора будут постоянно дергать и он будет просиживать в разных кабинетах, его очень быстро забудут в области. В общем-то, это тоже не страшно – страшно то, что дело будет стоять…

Когда вы в последний раз беседовали о проблемах Харьковщины с премьером?

В последний раз мы беседовали с премьером на селекторном совещании, посвященном подготовке проекта бюджета-2009. Это была очень живая дискуссия, на которой мы с Валерием Асадчевым (губернатор Полтавщины – ред.) предложили такую норму, как оставить 5-10% ренты за добычу нефти и газа на территории областей, где эта добыча происходит. Потому что добывая газ и нефть, портят дороги, инфраструктуру и ничего за это не платят области. Мы предлагали, чтобы часть этой ренты оставалась у нас, чтобы мы могли эту инфраструктуру поддерживать. Такая дискуссия у нас была, если не ошибаюсь, месяца полтора назад. В результате постной физиономии Минфина премьер дала команду включить в проект бюджета эту норму, но мы видим, что она до сих пор так и не включена. Поэтому здесь еще бои впереди…

Вы можете сравнить продуктивность работы с Кабмином и Президентом. Где вы находите большее понимание?

Я нахожу максимальное понимание, когда общаюсь с Президентом лично – мне всегда комфортно. Я абсолютно удовлетворен степенью контактов и конструктива, например, с Романом Безсмертным, с первым вице-премьером Турчиновым, с министром регионального развития Куйбидой, с министром Кабинета министров Крупко… Из корректных соображений я не назову ряд министерств, которые считаю, мягко говоря, сложными…

Не могу не спросить следующее: говорят, вы уже давно и системно работаете в области на Тимошенко…

Комментировать такое, к сожалению, очень сложно. У меня действительно очень спокойные и хорошие отношения со многими, в том числе и с Тимошенко. С кем у меня плохие отношения, я говорить не стану – это ненормально.

Есть ли у меня претензии к работе Кабинета министров во главе с Тимошенко? Да, есть! Ну и как это отражается на моей работе? Знаете, корректность и вежливость должны быть нормой для всех наших политиков, потому что все остальное уже настолько надоело… Поэтому не нужно путать корректность и вежливость со стратегическими союзами. Стратегический союз у меня только один – с Президентом, и я здесь буду помогать ему во всем, и в радости, и в беде, и буду стараться, чтобы он на меня полагался в этом вопросе…

«Досрочных выборов не хочет никто, и, полагаю, Президент в том числе»

Как вы оцениваете шансы «Нашей Украины» в Харькове на досрочных выборах, которые, правда, непонятно когда будут и будут ли вообще?

Скажу вам по секрету: досрочных выборов не хочет никто, и, полагаю, Президент в том числе. Не хочет он их в том числе и тогда, когда объявлляет о них и подписывает соответствующий указ. Есть ли другой выход в данной ситуации – вот в чем вопрос… Есть ли другой выход, когда в парламенте засовывают бумажки в пульты для голосования, играют в «Зарницу» и больше ничем не занимаются?..

Вы о БЮТ? Но они делают все это, потому что тоже не хотят выборов!..

Ну и в чем же выход тогда? Вам нравится, как работает наше правительство? Вот и мне не нравится! Поймите, я каждого из них уважаю, но то, что вижу на выходе – это просто фантасмагория! Одно управление земельных ресурсов, земельные кадастры, которые превратились, простите за резкость, чуть ли не в бандитскую кассу, чего стоит! Это уже притча во языцех, и государственные чиновники ничего не могут сделать! Ну, как это? Это нормальное правительство?

Я привел пример, что в десять раз сокращается финансирование регионов с точки зрения социально-экономического строительства. Это что, нормально? Это означает, что я должен прекратить ремонт всех школ, все, что начал, бросить – никакой газификации и прочего! Это идиотизм! Зачем мне такой бюджет?

Да, мне не нравятся выборы каждый год, потому что популизм загоняет политику в никуда! Я дам тысячу, а я дам две, а я дам больше!.. Мне даже где-то нравится этот экономический кризис: он позволит остыть очень многим. Хотя ситуация очень тяжелая, и я не считаю, что из нее будет быстрый и легкий выход… Я с сожалением это констатирую и считаю, что именно сейчас нужно бы концентрироваться на вопросах экономики…

Что касается досрочных выборов, то я не знаю, как их можно провести: в декабре месяце, думаю, уже нет, а если проводить, то, может быть, весной…

Учитывая, что весной закончатся старые ресурсы и начнется обострение кризиса, то сделать это будет очень непросто. Где вы видите самые тонкие места во вверенной вам области?

Самое тонкое место наступит, начиная с середины ноября и до конца декабря, когда простые люди почувствуют последствия этого кризиса. Я вижу самое тонкое место, когда у меня в декабре месяце нечем будем выплатить зарплаты бюджетникам – а у меня намечается дефицит примерно в 30-35 миллионов по области. Так бывает, в принципе, каждый год, и в конце года Кабмин, Минфин и парламент принимают решение и корректируют бюджет по стране. Сейчас поправки в бюджет приниматься не будут. Что это значит? Опять пойдут задержки заработной платы по больницам и по школам? Вот это меня действительно пугает… А пик кризиса придется, конечно, на январь-февраль-март, и к этому надо быть готовыми…

Очевидно, что первым получит удар жилищно-коммунальный сектор: ожидается кризис неплатежей, даст о себе знать изношенная инфраструктура и пр. Какие-то меры еще можно принять или придется смирится со складывающися положением вещей?

В структуре Харьковской области нет мартенов и сталелитейных предприятий, поэтому если везде уже идет падение производства, у нас еще наблюдается некоторый рост. Машиностроение дает нам пока позитивную динамику, поэтому нельзя сказать, что в Харькове начались массовые увольнения. Да, банки немножко шокированы, да, появилась осторожность акционеров и вкладчиков, да, не хватает кредитов и нижайшие цены на закупку зерновых после рекордного урожая – это тоже еще один привет правительству… Но все-таки у нас немножко более плавное вхождение в этот кризис.

Поэтому все, что вы сказали, будет, причем уже в четвертом квартале, в котором мы сейчас живем. В стране примерно два с половиной миллиарда гривень составляет разница в коммунальных тарифах! Об этом кто-то говорит? Нет, не говорит! Долги накопятся, соберут селектор и говорить, что крайние – власти на местах, которые плохо собирают эти деньги… Но их нельзя собрать! Поэтому ЖКХ находится, конечно, на острие атаки – вы совершенно правы, но не из-за тарифов (тарифы уже стопроцентно приведены к норме – по крайней мере, к нынешней цене газа), а потому, что существует разница между тарифами и ценами, которые предлагают.

И второе: потихоньку будет падать платежеспособность населения. И тут нужно принять принципиальное решение: или государство берет на себя эту разницу – эти «ножницы», или заставляет оплатить все это людей. Мое мнение заключается в том, что для того и государство дано, чтобы эти «ножницы» регулировать…

Но ведь, с другой стороны, именно на губернаторов возложена ответственность за платежи по газу…

Мы этим занимаемся каждый день, и сегодня в том числе. На последнем селекторном совещании у Романа Безсмертного мы обсуждали эти позиции. Мы, главы администраций, предлагаем следующее в вопросах разницы в тарифах: нужно прекратить заниматься длинным паровозиком и тащить верблюда через игольное ушко, то есть через регионы. На уровне правительства Минфин, Минтоп и НАК «Нефтегаз» должны эти суммы возмещать и не морочить голосу на местах ни населению, ни коммунальным предприятиям. С этой позицией, кстати, согласен и НАК «Нефтегаз»: это как раз тот редкий случай, когда регионы соглашаются с «Нефтегазом», а «Нефтегаз» с регионами. Думаю, что в этом, в том числе, и выход.

Газ будет не очень дорогой – по крайней мере, я не вижу для этого никаких экономических причин. Но также правда и то, что с Нового года придется вновь пересматривать тарифы…

Это будет касаться и тарифов для населения, и для предприятий? Будут ли в Харькове пересматриваться, к примеру, тарифы на проезд в коммунальном транспорте, как в Киеве – хотя, возможно, это не совсем к вам вопрос?

Почему? В Харькове тоже будет повышаться проезд в метро: мне уже дали документы на подпись. Пока я отправил их на экспертизу, будем еще обговаривать этот вопрос с профсоюзами, но скорее всего цена будет полторы гривни за жетон, при том, что было 75 копеек. Это то, о чем я говорю – тут не надо никого обманывать: лучше жить в реальной экономике, чем делать вид, что население получило рекордные выплаты, а они ничего не стоят в реальном секторе.

«Должна быть сильная власть – понимайте это, как хотите»

С другой стороны, мы живем в удивительное время, когда политики просто не могут позволить себе роскошь говорить правду, и вынуждены обещать все больше и больше из-за непрекращающихся выборов...

Во-первых должна быть сильная власть – понимайте это, как хотите. В кризисной ситуации сильная власть должна все взять под контроль. И это всеми будет приветствоваться, поверьте мне, - всеми слоями общества!

А какую власть вы имеете в виду? Потому что у нас, по крайней мере, две ветви власти, которые хотят быть сильными…

Да посмотрите на наш, прости Господи, парламент! Я имею в виду только президентскую вертикаль власти, потому что парламентской власти у нас не существует! У нас существует парламентский идиотизм! Это правда, очень многих парламентариев я уважаю и люблю, там есть мои друзья, но то, что происходит – это беспредел!.. Вроде, и спикер замечательный, и умных людей в зале хватает, а результат?.. Сама система порочна! Изменения в Конституцию 2004-го года порочны!

И главная проблема и стратегическая ошибка Помаранчевой революции была в том, что сразу после президентских выборов нужно было объявлять внеочередные парламентские выборы, и при таком колоссальном уровне доверия, который тогда был, решаться на радикальные реформы, в том числе и экономические. Однако, к сожалению, пошли по пути популизма, внутренних разборок, и время было потеряно. Теперь мы платим за это дорогую цену. Но Президент сказал, что из этой ситуации мы выйдем более сильными – ну, может быть, не все… (смеется)

Как в складывающейся экономической ситуации Харьков готовится к проведению Евро-2012?

Я вам расскажу как мы готовимся к Евро: пишем огромное количество бумаг, планов, деклараций, совещаний и т.д. И что вы думаете: хоть одна копейка к нам пришла из государственного бюджета? Ни копейки!

Задайте другой вопрос: какой из городов лучше всех готовится к Евро? Да, Донецк, который строит стадион, Днепропетровск, где стадион уже построен, и Харьков, не получая ни копейки! За счет чего? За счет того, что Ярославский (совладелец «Укрсиббанка», почётный президент ФК «Металлист» - ред.) занимается реконструкцией аэропорта. Даже несмотря на разразившийся тотальный кризис аэропорт строится! Президент прилетит в Харьков, я думаю, 18 ноября, посмотрит на ход строительства нового терминала. Это первый суперобъект.

Второй объект – это стадион, который мы реконструируем исключительно из средств областного бюджета, и вложили уже более 60 миллионов. Уже красавец-стадион, уже мы матчи сборных на нем проводим! У меня нет сомнений, что мы подготовимся к Евро!

Вы рассчитываете на то, что Харьков из категории резервных городов будет переведен в категорию основных?

Да, Харьков пока резервный… Но я не понимаю, как можно Харьков считать резервным, а Львов основным, хотя у нас есть все, а у них ничего! Поэтому я на это смотрю философски и глубоко убежден, что Харьков будет в основной сетке! Да даже не в этом суть: в любом случае, все, что мы сделаем при подготовке, останется харьковчанам. И это будет супер все сделано!

Ярославский выполняет свои инвестиционные обязательства по аэропорту, мы – по стадиону… Сейчас вот на реконструкцию собираются добавить немножко средств и городские власти – это еще один позитив от стабильности во внутриобластных политических раскладах…

Оксана КОЗАК