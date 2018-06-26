Свято Нового року в усьому світі

Країни світу зустрічають Новий рік по-різному – згідно з традиціями і прикметами.

Австралія. У Сіднеї влаштовують грандіозне свято. У новорічну ніч все місто схоже на чудово прикрашену ялинку, гілки якої прогинаються під важкістю всіх прикрас, пише ЛІГАБізнесІнформ.

Небо над Сіднеєм сяє численними салютами та феєрверками, які видно з відстані 16-20 кілометрів від міста. Після святкової ночі австралійці найчастіше відправляються куди-небудь на природу.

В Японії Новий рік святкується 1 січня. Обов`язковим є звичай проводів старого року, що включає організацію прийомів і відвідини ресторанів. У момент початку нового року японці починають сміятися.

Вони вірять, що сміх принесе їм удачу в новому році. У першу новорічну ніч прийнято відвідувати храм. У храмах роблять 108 ударів у дзвін. З кожним ударом, як вважають японці, відходить усе погане, що не повинно повторитися в новому році.

Серед новорічних аксесуарів величезною популярністю користуються амулети на щастя - граблі. Кожен японець вважає за необхідне їх придбати, щоб під Новий рік було чим «загребти щастя». Бамбукові граблі - кумаде - роблять розміром від 10 см до 1,5 м і прикрашають розписом. У будинках на видному місці встановлюють рисові коржі, поверх яких кладуть мандарини, що символізують щастя, здоров`я та довголіття.

Китайський Новий рік святкується між 17 січня і 19 лютого, під час молодого місяця. Вуличні процесії - найбільш захоплива частина свята. Тисячі ліхтарів запалюють під час процесій, щоб освітити шлях у новий рік.

Китайці вважають, що Новий рік оточений злими духами. Тому вони відлякують їх хлопавками і петардами. Іноді китайці заклеюють вікна і двері папером, щоб не впускати злих духів.

Новий рік у Китаї - свято суто сімейне, і кожен китаєць прагне провести його в колі рідних. Увечері останнього дня року кожна родина в повному складі збирається у вітальні на святкову вечерю. Під час цієї вечері, яка проходить під знаком єдності роду і, перш за все, єдності його живих і покійних членів, її учасники їдять страви, які спочатку підносять духам предків.

Одночасно члени сім`ї отримують можливість пробачити один одному старі образи. Після закінчення трапези ніхто не лягає спати, щоб не втратити своє майбутнє щастя. Нічні пильнування на Новий рік так і називаються – «оберігати рік».

В Індії Новий рік святкується по-різному. В одній з частин країни свято вважається відкритим, коли буде вражений палаючою стрілою паперовий змій.

У північній Індії жителі прикрашають себе квітами рожевих, червоних, фіолетових або білих відтінків. Матері південної Індії кладуть солодощі, квіти і невеликі подарунки на спеціальну тацю, а вранці нового року дітей з закритими очима підводять до гостинців.

Фінські сім`ї збираються за новорічним столом, повним різноманітної смакоти. Дітвора чекає від Йоулупуккі (так звати фінського Дід Мороза) великого кошика квітів. У новорічну ніч фіни ворожать, щоб дізнатися про своє майбутнє.

У Греції Новий рік - це день святого Василія. Святий Василій був відомий своєю добротою, і грецькі діти залишають свої черевики біля каміна, сподіваючись, що святий Василій заповнить черевики подарунками.

Як тільки розпочався Новий рік, італійці поспішають позбутися від речей, які вже «відслужили своє». В Італії зберігся звичай приносити першим вранці нового року чисту воду з джерела, оскільки вважається, що вода приносить щастя.

Ще перед Різдвом французи вішають над дверима будинків гілку омели, вірячи в те, що вона принесе удачу в наступному році. Крім того, французи прикрашають весь будинок квітами, обов`язково ставлять їх на стіл.

У кожному домі намагаються розмістити макет, який зображає сцену народження Христа. За традицією, добрий господар-винороб у новорічну ніч повинен цокнутися з бочкою вина, привітати її зі святом і випити за майбутній урожай.

Про Новий рік в Англії сповіщає дзвін. В англійців є традиція: щоб випустити старий рік з дому, вони перед дзвоном дзвіниці відкривають задні двері будинків, а потім відкривають вхідні, щоб впустити новий рік. Новорічні подарунки в сімейному колі англійців роздаються за старою традицією - шляхом жеребкування.

У новорічну ніч жителі бразильського Ріо-де-Жанейро виходять до океану і приносять богині моря Єманже дари. Традиційно бразильці наряджаются у білу одежу, що символізує молитву-прохання про мир, адресовану богині. Віруючі приносять богині всілякі дари: квіти, парфуми, дзеркальця, ювелірні прикраси.

Подарунки кладуть у маленькі туфельки і посилають їх пливти у море на знак подяки за минулий рік і прохання про захист у наступному році.

У США, в Нью-Йорку на Таймс-сквері відбувається традиційний урочисте спускання знаменитої Кулі, яка сяє тисячами неонових лампочок.

Масштабно відсвяткують Новий рік і в Україні. Святкування на центральній площі столиці біля головної ялинки країни, яка запалила свої вогні ще 20 грудня, почнеться 31 січня о 21:00 і триватиме до 01:00 ночі.

Згідно з програмою свята, на киян з 21:00 до 23:00 чекає фольклорна програма. А опісля - виступи сучасних молодіжних гуртів. Серед колективів, які виступатимуть, будуть «Друга ріка», «ТІК» та інші. Концерт триватиме майже до пів на другу ночі 1 січня. Закінчиться захід феєрверком, який триватиме 20 хвилин 09 секунд, що символізує цифри нового 2009 року.

Киянам і гостям міста не потрібно буде поспішати додому, як головній героїні казки «Попелюшка», щоб встигнути дістатися до місця призначення на громадському транспорті. Оскільки в Києві у зв`язку з проведенням загальноміських новорічних і різдвяних заходів буде змінено режим роботи метро у новорічну ніч.

Подібні новорічні заходи проходитимуть у всіх містах України.

Нагадаємо, що свята для українців триватимуть з 1 по 7 січня.