Поблизу Чугуєва перекинувся автобус (фоторепортаж)

На трасі Харків-Чугуїв 3 лютого перекинувся автобус, що прямував за маршрутом Харків - Куп’янськ. У салоні було 18 осіб. В результаті ДТП постраждали восьмеро, один - загинув. Причини аварії з’ясовуються.

На трасі Харків-Чугуїв 3 лютого перекинувся автобус, що прямував за маршрутом Харків - Куп’янськ. У салоні було 18 осіб. В результаті ДТП постраждали восьмеро, один - загинув. Причини аварії з’ясовуються. Фото УНІАН

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