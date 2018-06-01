Поблизу Чугуєва перекинувся автобус (фоторепортаж)

Поблизу Чугуєва перекинувся автобус (фоторепортаж)

12:51, 04 лютого 2009
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На трасі Харків-Чугуїв 3 лютого перекинувся автобус, що прямував за маршрутом Харків - Куп’янськ. У салоні було 18 осіб. В результаті ДТП постраждали восьмеро, один - загинув. Причини аварії з’ясовуються.

На трасі Харків-Чугуїв 3 лютого перекинувся автобус, що прямував за маршрутом Харків - Куп’янськ. У салоні було 18 осіб. В результаті ДТП постраждали восьмеро, один - загинув. Причини аварії з’ясовуються.

Фото УНІАН

 

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