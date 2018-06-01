Місто з піску у центрі Харкова (фоторепортаж)

Кругосвітня подорож – у центрі Харкова. Міська влада придумала, як харків’яни можуть відпочити в умовах кризи, не виїжджаючи з рідного міста: на майдані Свободи виросли чудеса світу всіх часів і народів. Правда, з піску.

Піраміди Хеопсу, Ейфелева вежа, римські амфітеатри з мініатюрними легіонерами – всього близько десятка не лише фігур, але й цілих композицій.

Урочисте відкриття відбулося учора увечері. Першим заморські пам’ятки оглянув міський голова з дружиною і двома дочками.

Михайло Добкін, Харківський міський голова: «Тут є і частинка Харкова і Ейфелева вежа з українським прапором скромно сховалася за Держпромом. У принципі, виглядає непогано. Думатимемо, може, звернемося до мерії Парижа, щоб вони нам передали Ейфелеву вежу, бо передати їм Держпром буде важче».

В основі композицій – лише пісок. Готові фігури покривають спеціальним клейовим розчином. За нормальних умов, розповідає скульптор Андрій Важинський, таке містечко може простояти і два роки. Але дощі і вібрація від метрополітену – лінія саме проходить під майданом – не дозволять містечку існувати в Харкові так довго – тут воно простоїть літо.

Іноземні чудеса – вітчизняного виробництва, жартують творці. Пісок – з харківських кар’єрів, а майстри – харків’яни.

Над проектом працювали 30 скульпторів – ті, хто займався казковим пісочним містечком торік, розповідає Андрій Важинський.

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Фото УНІАН