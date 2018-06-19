П’ятірка найвпливовіших харківян: Аваков, Кернес, Ярославський, Фельдман, П.Ющенко

Тижневик «Коментарі:» опублікував у спеціальному випуску, датованому 31 липня – 14 серпня 2009 року, рейтинг найвпливовіших українських регіональних лідерів.

Рівень впливовості тих чи інших осіб у кожному окремо взятому регіоні було визначено «за результатами анкетування депутатів обласних рад, міських рад обласних центрів, керівників міст, областей, найвідоміших людей на місцях”.

Як зазначає видання, задля об’єктивності результату, по всій Україні було опитано 8000 респондентів. Кожному з них було запропоновано заповнити одну регіональну анкету, суть якої полягала в тому, щоб пронумерувати за рівнем впливовості регіональних діячів. При цьому, якщо в області пропонувалося вибрати 20 найвпливовіших діячів, то на вибір давалося 40 прізвищ, якщо 30 діячів, то респонденти могли вибирати з-поміж 50 осіб, 40 діячів — з-поміж 70-ти.

Нині діючих керівників держави ініціатори опитування до рейтингу свідомо не включали.

Що стосується Харківщини, то, виходячи з вищезазначеного, експерти вибирали 30 із 50 запропонованих осіб. Набрані ними інтегральні бали впливу, виведені з цифрових показників місць, якими експерти наділяли того чи іншого діяча зазначені біля кожного прізвища в обласній рейтинговій таблиці.

Далі публікуємо за тижневиком «Коментарі:»

Харківщина

У тридцятці найвпливовіших харків’ян «нашоукраїнців» і «регіоналів» приблизно порівну, хоча на виборах кожний другий виборець віддає голос ПР, але аж ніяк не кожний перший вибирає НУ

Очолює рейтинг губернатор-«нашоукраїнець» Арсен Аваков. Стати першим номером йому допомогла не тільки найважливіша посада в області. Прагнення й уміння знаходити компроміси, за можливості перетворювати опонентів у союзників (хоча б на деякий час) плюс уміле балансування між різними групами впливу — все це складові формули впливовості Арсена Петровича і його губернаторського довгожительства. Аваков — один із чотирьох голів ОДА, що залишилися у своїх кріслах із часів першого «помаранчевого» призову.

На другому місці Геннадій Кернес — найвпливовіший секретар міськради в Україні. Поступившись лише Авакову, він обійшов на п’ять позицій свого шефа Михайла Добкіна, тоді як колеги Кернеса з інших міськрад найчастіше не можуть похвалитися входженням до десятки, а іноді — й до двадцятки. Для людей, які хоч трохи знайомі з харківськими реаліями, такий високий результат Кернеса цілком закономірний. Хоча секретар міськради у всіх інтерв’ю й публічних заявах підкреслює, що він лише член команди Добкіна, за ним давно й міцно затвердилася репутація сірого кардинала й майстра підкилимових ігор. І справа тут не тільки в знаменитому передвиборчому ролику, у якому Кернес виступає як режисер-постановник звернення тоді ще кандидата в мери Добкіна. Кернес — головний герой інформаційних воєн, однак під час перемир’я перетворюється на людину, невидимку, яка лише здається неіснуючою. Він рідко з’являється на екранах, ще рідше дає коментарі, але варто тільки спробувати оформити дозвіл на будівництво чи договір оренди, одержати землю чи узаконити самобуд, як стає зрозуміло: Кернес нікуди не дівся. Його позиції в мерії незмінні. А в Партії регіонів навіть утвердилися. Не є таємницею те, яку роль зіграв Кернес у рокіровці, що відбулася в керівництві місцевих «регіоналів» рік тому, коли у відставку відправили голову облради Василя Салигіна.

Ще одна цікава особливість рейтингу: перша п’ятірка найвпливовіших на Харківщині персон складається з бізнесменів, що зробили собі ім’я й гроші в 90-ті. Усі вони, за винятком Олександра Ярославського, сьогодні офіційно відійшли від бізнесу у владу. У Ярославського ж ходіння в політику залишилося в минулому. Після неповних трьох років депутатства у Верховній Раді четвертого скликання він повернувся в бізнес. Ярославський не брав і не бере участі у міжпартійних і навколополітичних конфліктах. Найбагатша людина Харківської області легко знаходить спільну мову із можновладцями незалежно від їхніх політичних уподобань і реалізує свої бізнес-проекти, найбільш масштабним серед яких є підготовка до Євро-2012.

Парламентське минуле не прищепило Ярославському смак до публічності. Він, як і раніше, не великий майстер роздавати інтерв’ю. На відміну від колеги з четвертого скликання ВР, а нині начальника Харківської міліції. Віктор Развадовський за більш ніж рік здобув славу майстра гучних заяв (які нерідко закінчуються нічим) і розповідей про особисту участь у затримці чергового небезпечного злочинця. Щоправда, після вбивства інкасаторів у квітні цього року любов начальника обласної міліції до публічних виступів трохи зменшилася. Злочин дотепер не розкрито, хоча незадовго до нього Развадовський заявляв, що впритул наблизився до того, щоб розкрити вбивства інкасаторів минулих років, які ввійшли до переліку найбільш резонансних «висяків». Як би там не було, шоста позиція Развадовського в рейтингу є черговим підтвердженням класичної приповідки: «Харків — місто ментівське». Заїжджий генерал від міліції виявився впливовішим, ніж «колеги», які давно тут улаштувалися: віце-губернатор Сергій Стороженко, який курирує силовий блок (8-е місце), прокурор області Василь Синчук (11-е місце) і начальник УСБУ в області Андрій Мухатаєв (20-е місце).

А замикає десятку рейтингу Василь Тацій, ректор юракадемії, з якою певним чином пов’язана більша половина юридичної еліти України. Достатньо сказати, що свого часу «юрку» закінчили Олександр Медведько, Лідія Ізовітова й Василь Онопенко. Не дивно, що Тацій залишив далеко позаду колег із ректорського корпусу: Віля Бакірова (19-е місце) і Леоніда Товажнянського (26-е місце).

Впливові промисловці області йдуть щільною трійкою в середині другого десятка. Анатолій М’ялиця (15-е місце), тричі директор Харківського авіапідприємства, — з тих, кого називали «червоними директорами». Втретє він очолив підприємство майже рік тому, коли ХДАПП був у боргах як у шовках. М’ялиця за підтримки обладміністрації зміг «вибити» гроші на те, щоб погасити багатомільйонні борги із зарплат і закінчити роботи за низкою контрактів, укладених його попередниками. Тепер перед ним стоїть головне завдання: очистити завод від кредитних зобов’язань (борги ХДАПП банкам становлять приблизно 100 млн. грн.). Віктор Суботін (16-е місце) — протилежність М’ялиці; це виходець із комсомолу, банкір із багаторічним стажем, нині — гендиректор «Турбоатому». З першого дня перебування на посаді поки успішно відбивається від атак відомого російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Анатолій Гіршфельд (17-е місце), як і Ярославський, залишив політику в минулому. Парламентар четвертого скликання, після невдачі на виборах у 2006-му (Гіршфельд балотувався за списками блоку Литвина), він повернувся в бізнес. Його корпорація «УПЕК», рідкісний для Харкова випадок, спеціалізується на машинобудуванні, причому досить успішно. На відміну від Ярославського Гіршфельд, пішовши з політики, як і раніше, залишається людиною з активною позицією. Він очолює обласну організацію роботодавців «Граніт» і за можливості намагається лобіювати інтереси машинобудування.

У тридцятці найвпливовіших харків’ян переважають представники першої і другої галузей влади. Місця для третьої і четвертої знайшлися тільки наприкінці третього десятка. Голова апеляційного суду Михайло Бородін (28-е місце) вважається людиною, близькою до Василя Онопенка. Бородін став відомим завдяки судам із народним депутатом Юрієм Кармазіним і місцевим телеканалом «Фора». Голова апеляційного суду вирішив, що дані, оприлюднені парламентарем у прямому ефірі, ганьблять його честь, гідність й ділову репутацію. Суд першої інстанції аргументи Бородіна визнав переконливими й вирішив, що кожен з відповідачів повинен заплатити за нанесений збиток понад 70 тис. грн. За іронією долі в рейтингу впливовості Бородіна оточують люди, що мають безпосереднє відношення до четвертої влади — директор обласної держтелерадіо, компанії Зураб Аласанія (29-е місце) і радник губернатора Олександр Кірш (27-е). Останній — відомий «наложник» (автор телепрограми «Наложники»), що прославився своїми професійними й популярними статтями про недосконалість податкового законодавства, сваволю податкової і про те, як із цим боротися.

1. Арсен Аваков, голова Харківської ОДА, депутат облради від «Нашої України» - 100

2. Геннадій Кернес, секретар Харківської міськради, пройшов за списком ПР - 88

3. Олександр Ярославський, президент DCH - 53

4. Олександр Фельдман, народний депутат від БЮТ - 45

5. Петро Ющенко, народний депутат від НУ-НС - 43

6. Віктор Развадовський, начальник ГУ МВСУ в Харківській області - 40

7. Михайло Добкін, міський голова Харкова, член ПР - 38

8. Сергій Стороженко, заступник голови Харківської ОДА - 30

9. Дмитро Шенцев, народний депутат від ПР - 29

10. Василь Тацій, ректор Харківської Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого - 28

11. Василь Синчук, прокурор Харківської області - 27

12. Ярослав Ющенко, заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від НУ - 25

13. Сергій Чернов, голова Харківської облради, пройшов за списком ПР - 24

14. Дмитро Святаш, народний депутат від ПР - 22

15. Анатолій М’ялиця, генеральний директор Харківського державного авіаційного промислового підприємства - 20

16. Віктор Суботін, генеральний директор ВАТ «Турбоатом» - 19

17. Анатолій Гіршфельд, президент корпорації «УПЕК» - 17

18. Володимир Бабаєв, перший заступник голови Харківської ОДА - 16

19. Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна - 15

20. Андрій Мухатаєв, начальник УСБУ в Харківській області - 14

21. Тетяна Таукешева, заступник міського голови Харкова - 13

22. Микола Руснак (Никодим), митрополит Харківський і Богодухівський (УПЦ МП) - 12

23. Віктор Остапчук, начальник Південної залізниці, депутат облради від партії «Відродження» - 11

24. Олександр Крівцов, перший заступник міського голови Харкова - 10

25. Олександр Давтян, почесний консул Республіки Австрія в Харкові - 9

26. Леонід Товажнянський, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» - 8

27. Олександр Кірш, радник голови ОДА - 7

28. Михайло Бородін, голова Харківського апеляційного суду - 6

29. Зураб Аласанія, генеральний директор ХОДТРК - 5

30. Інна Богословська, народний депутат від ПР - 4

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