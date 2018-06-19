П’ятірка найвпливовіших харківян: Аваков, Кернес, Ярославський, Фельдман, П.Ющенко
Тижневик «Коментарі:» опублікував рейтинг найвпливовіших українських регіональних лідерів
Тижневик «Коментарі:» опублікував у спеціальному випуску, датованому 31 липня – 14 серпня 2009 року, рейтинг найвпливовіших українських регіональних лідерів.
Рівень впливовості тих чи інших осіб у кожному окремо взятому регіоні було визначено «за результатами анкетування депутатів обласних рад, міських рад обласних центрів, керівників міст, областей, найвідоміших людей на місцях”.
Як зазначає видання, задля об’єктивності результату, по всій Україні було опитано 8000 респондентів. Кожному з них було запропоновано заповнити одну регіональну анкету, суть якої полягала в тому, щоб пронумерувати за рівнем впливовості регіональних діячів. При цьому, якщо в області пропонувалося вибрати 20 найвпливовіших діячів, то на вибір давалося 40 прізвищ, якщо 30 діячів, то респонденти могли вибирати з-поміж 50 осіб, 40 діячів — з-поміж 70-ти.
Нині діючих керівників держави ініціатори опитування до рейтингу свідомо не включали.
Що стосується Харківщини, то, виходячи з вищезазначеного, експерти вибирали 30 із 50 запропонованих осіб. Набрані ними інтегральні бали впливу, виведені з цифрових показників місць, якими експерти наділяли того чи іншого діяча зазначені біля кожного прізвища в обласній рейтинговій таблиці.
Далі публікуємо за тижневиком «Коментарі:»
Харківщина
У тридцятці найвпливовіших харків’ян «нашоукраїнців» і «регіоналів» приблизно порівну, хоча на виборах кожний другий виборець віддає голос ПР, але аж ніяк не кожний перший вибирає НУ
|Арсен Аваков
|Геннадій Кернес
|Олександр Ярославський
Парламентське минуле не прищепило Ярославському смак до публічності. Він, як і раніше, не великий майстер роздавати інтерв’ю. На відміну від колеги з четвертого скликання ВР, а нині начальника Харківської міліції. Віктор Развадовський за більш ніж рік здобув славу майстра гучних заяв (які нерідко закінчуються нічим) і розповідей про особисту участь у затримці чергового небезпечного злочинця. Щоправда, після вбивства інкасаторів у квітні цього року любов начальника обласної міліції до публічних виступів трохи зменшилася. Злочин дотепер не розкрито, хоча незадовго до нього Развадовський заявляв, що впритул наблизився до того, щоб розкрити вбивства інкасаторів минулих років, які ввійшли до переліку найбільш резонансних «висяків». Як би там не було, шоста позиція Развадовського в рейтингу є черговим підтвердженням класичної приповідки: «Харків — місто ментівське». Заїжджий генерал від міліції виявився впливовішим, ніж «колеги», які давно тут улаштувалися: віце-губернатор Сергій Стороженко, який курирує силовий блок (8-е місце), прокурор області Василь Синчук (11-е місце) і начальник УСБУ в області Андрій Мухатаєв (20-е місце).
|Олександр Фельдман
Впливові промисловці області йдуть щільною трійкою в середині другого десятка. Анатолій М’ялиця (15-е місце), тричі директор Харківського авіапідприємства, — з тих, кого називали «червоними директорами». Втретє він очолив підприємство майже рік тому, коли ХДАПП був у боргах як у шовках. М’ялиця за підтримки обладміністрації зміг «вибити» гроші на те, щоб погасити багатомільйонні борги із зарплат і закінчити роботи за низкою контрактів, укладених його попередниками. Тепер перед ним стоїть головне завдання: очистити завод від кредитних зобов’язань (борги ХДАПП банкам становлять приблизно 100 млн. грн.). Віктор Суботін (16-е місце) — протилежність М’ялиці; це виходець із комсомолу, банкір із багаторічним стажем, нині — гендиректор «Турбоатому». З першого дня перебування на посаді поки успішно відбивається від атак відомого російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Анатолій Гіршфельд (17-е місце), як і Ярославський, залишив політику в минулому. Парламентар четвертого скликання, після невдачі на виборах у 2006-му (Гіршфельд балотувався за списками блоку Литвина), він повернувся в бізнес. Його корпорація «УПЕК», рідкісний для Харкова випадок, спеціалізується на машинобудуванні, причому досить успішно. На відміну від Ярославського Гіршфельд, пішовши з політики, як і раніше, залишається людиною з активною позицією. Він очолює обласну організацію роботодавців «Граніт» і за можливості намагається лобіювати інтереси машинобудування.
|Петро Ющенко
1. Арсен Аваков, голова Харківської ОДА, депутат облради від «Нашої України» - 100
2. Геннадій Кернес, секретар Харківської міськради, пройшов за списком ПР - 88
3. Олександр Ярославський, президент DCH - 53
4. Олександр Фельдман, народний депутат від БЮТ - 45
5. Петро Ющенко, народний депутат від НУ-НС - 43
6. Віктор Развадовський, начальник ГУ МВСУ в Харківській області - 40
7. Михайло Добкін, міський голова Харкова, член ПР - 38
8. Сергій Стороженко, заступник голови Харківської ОДА - 30
9. Дмитро Шенцев, народний депутат від ПР - 29
10. Василь Тацій, ректор Харківської Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого - 28
11. Василь Синчук, прокурор Харківської області - 27
12. Ярослав Ющенко, заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від НУ - 25
13. Сергій Чернов, голова Харківської облради, пройшов за списком ПР - 24
14. Дмитро Святаш, народний депутат від ПР - 22
15. Анатолій М’ялиця, генеральний директор Харківського державного авіаційного промислового підприємства - 20
16. Віктор Суботін, генеральний директор ВАТ «Турбоатом» - 19
17. Анатолій Гіршфельд, президент корпорації «УПЕК» - 17
18. Володимир Бабаєв, перший заступник голови Харківської ОДА - 16
19. Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна - 15
20. Андрій Мухатаєв, начальник УСБУ в Харківській області - 14
21. Тетяна Таукешева, заступник міського голови Харкова - 13
22. Микола Руснак (Никодим), митрополит Харківський і Богодухівський (УПЦ МП) - 12
23. Віктор Остапчук, начальник Південної залізниці, депутат облради від партії «Відродження» - 11
24. Олександр Крівцов, перший заступник міського голови Харкова - 10
25. Олександр Давтян, почесний консул Республіки Австрія в Харкові - 9
26. Леонід Товажнянський, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» - 8
27. Олександр Кірш, радник голови ОДА - 7
28. Михайло Бородін, голова Харківського апеляційного суду - 6
29. Зураб Аласанія, генеральний директор ХОДТРК - 5
30. Інна Богословська, народний депутат від ПР - 4