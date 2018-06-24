Чи варто мені боятися свинячого грипу?

Свинячий грип (або ж каліфорнійський грип А/Н1N1) поширився у світі після того, як вперше з’явився у Мексиці. ВООЗ вперше за 40 років офійційно оголосила пандемію грипу. За оцінками фахівців, мільйони людей захворіють на грип H1N1.

Пандемії грипу є явищем неминучим.

У 20-му сторіччі було три пандемії грипу. Внаслідок найгіршої з них – епідемії іспанського грипу - 1918-го року загинули від 50 до ста мільйонів людей, але це було до появи антибіотиків.

Внаслідок пандемій 1957 і 1968 рр. загинули від одного до двох мільйонів людей. Це лунає страшно, але не слід забувати, що звичайний вірус сезонного грипу спричиняє до 500 тисяч смертей щороку.

Частіше хворіє молодь

Вірус грипу H1N1 відрізняється тим, що він рідко вражає старших людей, можливо, тому що вони мають імунітет, бо хворіли на подібні віруси раніше.

Найбільше грип H1N1 вражає дітей і молодь віком від 5 до 24 років, на другому місці дітей віком до 5 років, і третьою групою є дорослі віком до 50-ти років. Більшість з тих, хто важко переносить грип і у кого виникають ускладнення на кшталт запалення легенів, це люди, які до грипу мали серйозні проблеми зі здоров’ям.

Які симптоми свинячого грипу?

Висока температура (38 градусів) – це ключовий симптом.

Інкубаційний період може становити всього два дні. Коли у хворого симптоми зникають, зникає загроза передачі вірусу до іншої людини.

Лікарі кажуть, що 98% людей одужають без потреби лікування в лікарні.

У багатьох країнах, зокрема у Британії, у жовтні почали робити щеплення від грипу А/Н1N1.

Україна звернулася до міжнародних організацій з проханням надати їй вакцину.

В Україні, за даними МОЗ, є «достатня кількість» препаратів для лікування свинячого грипу. Препарати прискорюють одужання і допомагають уникнути ускладнень.

ВВС