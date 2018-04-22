Чи є у Харкові дива?

Акція «7 чудес України» відбувається за ініціативи заступника Голови Верховної ради Миколи Томенка. За його словами, вона допоможе привернути увагу преси і громадян до найбільш популярних пам’яток історії та культури України, адже українська земля має багато визначних місць, які стали легендою того чи іншого краю, однак досі не всі знають про їх існування.

Для участі в ній у кожному з регіонів України створені обласні оргкомітети, які за результатами висновків експертів, краєзнавців, культурологів та громадських обговорень запропонували до загальноукраїнського списку чудес до трьох історичних та архітектурних пам’яток зі свого регіону.

На сьогодні вже сформовано перелік 100 «чудес», до якого від Харківської області увійшли Покровський собор і будинок Держпрому у Харкові, а також музей мандрівного філософа Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Ансамбль Покровського монастиря

Покровський чоловічий монастир було засновано у 1726 році. Головною архітектурною домінантою монастиря стала Покровська церва, яка разом із дзвіницею є найстарішою будівлею із збудованих в м. Харкові, що існують сьогодні. З Покровським монастирем та колегіумом пов’язані імена багатьох відомих діячів науки та культури - тут викладав провідний український філософ та письменник Г.Сковорода, у різні часи в колегіумі навчалися професор і ректор Московського університету М.Каченовський, відомий український архітектор Н.Ярославський.

Будинок Державної промисловості

Будівля Держпрому, яка вважається шедевром епохи конструктивізму, розташована і є головною домінантою майдану Свободи. За своїм розміром - 12 га - будинок є одним з найбільших у світі. Будівництво цієї унікальної споруди тривало з 1925 по 1929 роки, більшість трудомістких процесів виконувалися руками. Тому на будівельному майданчику працювала велика армія будівельників до 5000 чоловік. Було виконано різнопланових робіт, обсяги яких здавалися на той час астрономічними.

Дугоподібна споруда Держпрому складається з трьох роз`єднаних радіальними проїздами різновисоких велетенських секторальних блоків. Їх з`єднують на різних рівнях криті перехідні галереї мостового типу. Кожен з цих блоків включає по декілька скомпонованих корпусів. Держпром увійшов до переліку найкращих досягнень сучасної архітектури і пропонується до включення у списки ЮНЕСКО.

Літературно-меморіальний музей Г.Сковороди (с. Сковородинівка, Золочівський район)

Чарівна природа цих місць настільки приваблювала Григорія Савича Сковороду, що він, старий і хворий, прийшов до Іванівни (з 1923р.– Сковородинівка) лише для того, щоб тут померти. Могила філософа була внесена до списку пам`ятників історії, що перебувають під охороною держави, є національною пам`яткою історії.

До наших днів зберігся пам`ятник архітектури ХVІІІ ст. – будинок Ковалівських, дві великі господарчі будівлі середини ХІХ ст. Будинок оточений великим старовинним парком, що є фрагментом української паркової культури кінця ХVIII – початку ХІХ ст. Біля ставка знаходяться улюблені місця філософа: криниця та 700-літній дуб.

За словами головного архітектора області Юрія Шкодовського, Держпром по праву треба вважати одним із первістків сучасної світової архітектури, початок якої якраз і пов`язують з появою конструктивізму.

Ю.Шкодовський вважає, що принаймні один з об`єктів, які представляють Харківщину, потрапить до числа переможців акції. На його думку, найбільші шанси має Держпром. Крім того, Ю.Шкодовський нагадав, що Харківська область бореться за те, щоб Держпром було включено до списку пам`ятників ЮНЕСКО.

Попри надію харків’ян, дехто висловлює скептицизм щодо перемоги якогось із див Харківщини у всеукраїнській акції. Скептики вважають, зокрема, що такі шедеври архітектури, як Софія Київська чи Києво-Печерська лавра в столиці, або деякі інші, не матимуть конкурентів і безперечно увійдуть до списку семи українських чудес.

Водночас, вважають місцеві оглядачі, акція матиме велику користь, оскільки приверне увагу громадськості та іноземців до вітчизняних святинь, а також сприятиме розвитку туризму і може принести економічний ефект.

Акція проходить у кілька етапів. До 7 липня Оргкомітет визначить 21 об’єкт, який претендуватиме на номінації семи чудес України. Оголошення переліку таких об’єктів відбудеться під час святкування «ЕтноЛіта» в Уманському дендропарку «Софіївка» Черкаської області. Ці номінанти на звання 7 чудес України будуть винесені на експертне та громадське обговорення шляхом Інтернет-голосування. Підведення підсумків та оприлюднення 7 чудес України відбудеться 21 серпня у Києві.

В.Кравченко.