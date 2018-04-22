Морозівцям дозволено торгувати на ринку озброєнь

Право самостійно працювати на ринку озброєнь, тобто без посередників показувати, пропонувати і продавати покупцям «свій товар», Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» отримало в липні цього року. Своїм рішенням Кабінет міністрів України увів ХКБМ до невеликого елітного кола вітчизняних військових підприємств, які безпосередньо виходять на замовника і приймають рішення.

Харківському конструкторському бюро ім. Морозова, йдеться у сухих повідомленнях, «до 1 березня 2010 р. надані повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва, зокрема, бойових броньованих машин, навчально-тренувальних засобів і їх складових частин, а також імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва».

Хоча ці право і повноваження для спецекспортера не є необмеженими і надаються з певними застереженнями. Відповідні дозволи і керівні функції залишаються за Службою експортного контролю чи державною компанією «Укрспецекспорт». Тобто монополія цих поважних установ повністю не зникає.

Правила є правила, говорять у ХКБМ і в цілому висловлюють задоволення досягнутим. Багато десятиріч роботи в галузі бронетанкобудування тепер дозволять значно розширити можливості Конструкторського бюро.

Сьогодні ХКБМ може запропонувати зовнішньому ринку найновітніші конструкторські розробки як у галузі бронетанкобудування, артилерїйських систем, так і в секторі цивільної продукції. Шлях, пройдений ХКБМ від Т-34 і до найновітніших бойових танків Т-80УД, «Оплот» і «Ятаган», та багаж, отриманий і накопичений працею поколінь військових конструкторів, не дає сумніватися в можливості успіху.

Передусім, це робота на традиційних ринках Азії, Африки, Латинської Америки, Європи.

Відкрипються нові можливості і у взаємодії з партнерами провідних танкобудівних держав, включаючии Німеччину, Францію, Італію, Великобританію, Чехію, США і, безумовно, Росію. Їхній інтерес до «бронетанкової» України не спадає. Інакше для чого б, скажімо, Пентагон кілька років тому, якраз напередожні війни в Іраку, купляв партію найновітніших українських танків із системою захисту «Ніж» та іншими сучасними конструкторськими причандалами…

Так чи інакше, новий етап у житті ХКБМ розпочато.

В.Кравченко.