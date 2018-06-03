Харківщина замахнулися на рекорд - 4 млн. тонн зерна до 2015 року

Аграрії Харківщини підбили підсумки роботи за 2011 рік.

Підсумовуючи зроблене, заступник голови Харківської облдержаміністрації Віталій Алексейчук заявив на прес-конференції: «Цього року всі завдання, які перед нами поставив губернатор Михайло Добкін та Міністерство аграрної політики і продовольства України, в цілому агропромисловий комплекс виконав. Ми будемо мати не менше 3,5 млн. т зерна, 952 тис. т - це вперше в історії Харківської області, - соняшника, 1 млн. 100 тис. т цукрового буряка. З якого вже сьогодні вироблено 105 тис. т цукру. Всього до кінця року буде вироблено 120 тис. т цукру».

Заступник губернатора повідомив представникам ЗМІ про деякі інші результати роботи аграріїв області в 2011 році.

На Харківщині до 2015 року збудують 5 елеваторів

У Харківській області до 2015 року планується збудувати 5 елеваторів місткістю по 100 тис. тонн кожен, повідомив В.Алексейчук.

Він зазначив, що на сьогодні в області, окрім власних сховищ агропідприємств, є елеватори для зберігання 2,4 млн. тонн зерна. Цих площ, при планах до 2015 року збільшити урожай понад 4 млн. тонн, не вистачить для зберігання врожаю.

В.Алексейчук підкреслив, що роботи планується розпочати вже 2012 року.

За офіційними даними, у 2011 році в Харківській області урожай зернових перевищив 3,5 млн. тонн.



Іран, Татарстан і Словенія хочуть купити у Харкові гречку

Іран, Татарстан і Словенія зацікавлені в купівлі крупи гречки нового урожаю в Харківській області.

За словами В.Алексейчука, зацікавленість у купівлі гречки в Харківській області вже висловили представники цих країн. Взаступник губернатора не назвав ціну, за якою крупа буде продана, але зазначив, що на сьогодні ринкова ціна гречки становить до 6 тис. грн. за тонну.

Він підкреслив, що в 2011 році в Харківській області зібрано 34 тис. тонн гречки при загальній потребі населення області 5,6 тис. тонн в рік.

«Я гадаю, що й Китай проситиме у нас гречку. Минулого року Україна просила гречку в Китаї, а ми сьогодні у змозі й туди відіслати гречку. А на Харківську область взагалі немає питань», - запевнив В.Алексейчук.

На полях області озимина зійшла на 71% площ

У Харківській області сходи озимих культур отримані на 71,2% засіяних площ.

Як повідомив В.Алексейчук, 28% сходів сьогодні знаходяться у доброму стані, 30% - у задовільному. Всього озимими культурами в регіоні засіяно 509 тис. га.

За словами начальника Головного управління агропромислового комплексу Олени Кулик, близько 30% (140 тис. га) озимих культур в області у майбутньому необхідно буде пересівати.

Вона зазначила, що втрати озимини обумовлені засухою. Найгірша ситуація спостерігається в Зачепіловському районі, де не зійшло до 90% озимини, найкраща - в Чугуївському районі, де сходи отримані на 100% площ.

О.Кулик підкреслила, що сьогодні в області готується страховий фонд посівного матеріалу. «Трагедії немає, насіння є, питання лише у витратах», - сказала вона.

Про виробництво сільгосппродукції

Обсяг виробництва продукції сільського господарства в Харківській області за січень-жовтень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 45,2%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах - на 52%, в господарствах населення - на 39,7%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управління статистики в Харківській області.

У звітний період обсяги виробництва м`яса всіх видів (у живій масі) зменшився на 3,1% і становить 86,2 тис. т. Виробництво яєць птахів всіх видів збільшилося на 21% - до 1099,6 млн. шт. Виробництво молока всіх видів збільшилося на 0,6% - до 404 тис. тонн.

Виробництво зернових і зернобобових збільшилося в 2,6 рази і становить 33487,6 тис. ц. Виробництво картоплі збільшилося в 2 рази - до 9731,3 тис. ц. Виробництво овочів відкритого грунту збільшилося на 54,9% - до 6542,2 тис. ц. Виробництво насіння соняшника збільшилося на 26,4% - до 9303,4 тис. ц. Виробництва буряка цукрового збільшилося в 2,1 рази - до 8531,4 тис. ц.

У Харківській області в січні-жовтні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року поголів`я великої рогатої худоби в господарствах всіх категорій збільшилося на 2% і на 1 листопада становило 216,4 тис. голів. При цьому поголів`я корів збільшилося на 0,2% - до 102,5 тис. голів.

Поголів`я вівців і кіз збільшилося на 5,3% - до 86,2 тис. голів, поголів`я птахів усіх видів скоротилося на 7,9% - до 9553,1 тис. голів. Поголів`я свинячого стада скоротилося на 17,6% - до 238,5 тис. голів.

Про розрахувнки за земельні та майнові паї

Харківська область розрахувалася за земельні та майнові паї практично на 100%, повідомив журналістам В.Алексейчук.

За його словами, рівень розрахунків за земельні паї становить 97%, за майнові - 98%.

«Такого показника немає в жодній області України», - підкреслив В.Алексейчук.

Про збирання соняшника і цукрового буряка

Аграрії Харківської області практично завершили збирання соняшника й цукрового буряка.

За словами В.Алексейчука, в області зібрано 1,1 млн. тонн цукрового буряка, 952 тис. тонн насіння соняшника. З урожаю цукрового буряка на заводах області вже вироблено 105 тис. тонн цукрового піску (до кінця року планується виробити 120 тис. тонн).

В.Алексейчука повідомив також, що аграрії регіону зібрали понад 1 млн. тонн картоплі, 600 тис. т овочів, 34 тис. т гречки і 36 тис. т пшона. Урожай зернових, за прогнозами, становитиме близько 3,5 млн. тонн.

Заступник губернатора підкреслив, що агропідприємства області виконали поставлені плани щодо збору сільгоспкультур. «У планах наступного року: розвивати скотарство, свинарство, птахівництво та молочну галузь, а також збільшити площу під посіви цукрового буряка до 50 тис. га», - зазначив В.Алексейчук.