«Тендерний» скандал: коментарі і заяви

На заяву Тендерної палати України про те, що влада Харкова припустилася порушень при держзакупівлях на суму понад 300 млн. грн., один з перших офіційно відреагував Ігор Шурма – застуник харківського міського голови – Директор Департаменту охорони здоров’я і соціальних питань місьвиконкому.

Заступник мера, на адресу відомства якого також пролунала критика, піддав сумніву заяви одного з керівників Тендерної палати.

«Ви знаєте, сумніви можуть бути у чоловіка, коли жінка приходить пізно. У Тендерної палати повинні бути аргументовані факти. Якщо такі факти є, вони потребують розслідування. Якщо сьогодні немає доказової бази порушень і це все огульні звинувачення, то є запитання: хто пізніше буде притягувати до відповідальності представників Тендерної палати за огульні звинувачення», - заявив І.Шурма.

Напередодні віце-президент Тендерної палати України Микола Товстановський повідомив на прес-конференції в Києві: «ТПУ виявила порушення при проведенні тендерних процедур безпосередньо Харківським міськвиконкомом на суму 5 млн. грн., департаментом житлово-комунального господарства і енергетики Харківського міськвиконкому на 47 млн. грн., КП «Харківські теплові мережі» на 93,5 млн. грн., «Харківським метрополітеном» на 45,5 млн. грн. тощо.

За словами віце-президента ТПУ, до найбільш поширених порушень законодавства з боку місцевих властей і підпорядкованих їм комунальних підприємств відносяться такі, як: допущення до участі зв`язаних осіб (юридичних осіб з єдиним засновником або споріднених компаній), укладання договорів на інших умовах, ніж визначалося тендерною документацією, допущення попередньої оплати, а також приховування інформації про реальний стан держзакупівель.

«Більшість порушень, допущених Харківською міськрадою і підпорядкованим їм підприємствами, носять системний характер, що свідчить про недостатність вжиття заходів з боку керівництва по всій вертикалі влади. Ці факти можуть свідчити про змову і дії, які підпадають під Кримінальний кодекс. Ситуація дуже темна», - зазначив М.Товстановський.

Він повідомив, що ТПУ має намір передати матеріали перевірки в правоохоронні органи, а також в органи прокуратури.

Крім того, він додав, що ТПУ вже оскаржила в судовому порядку 12 тендерних процедур, проведених структурними підрозділами Харківського міськвиконкому і підпорядкованими йому комунальними підприємствами».

Скидається на те, українські чиновники вкладають різний смисл у поняття «факти». І коли один говорить, що вкрали 300 мільйонів, і називає конкретні установи, а інший при цьому вимагає «навести факти», то тут важко збагнути істину простому громадянинові.

Трохи пізніше позицію І.Шурми посилив його начальник - мер Харкова Михайло Добкін. Міський голова почав з того, що Тендерна палата, як на нього, є чимось схожим на відомі «Рога и копыта». На думку мера, виступ М.Товстановського у прямому ефірі є «черговим замовленням», і «глядачі самі дадуть цьому оцінку».

«На сьогодні у Товстановського немає результатів жодної перевірки, щоб дозволяти собі робити подібні заяви на всю Україну. Жодна людина не зверталася до керівництва міста Харкова з вимогою надати ті чи інші документи. Все це – надумані речі, пов`язані виключно з майбутніми виборами до Верховної ради», - заявив М.Добкін.

Він віважає, що «Пан Товстановський тісно пов`язаний з Блоком Юлії Тимошенко, і те, що ця політична сила намагається максимально дискредитувати міську владу у Харкові, - ні для кого не секрет, тому що ареною своїх «бойових» дій вище керівництво БЮТ оголосило Київ і Харків».

М.Добкін заявив, що звернувся до прокурора Харківської області, у якому просить «уважно розібратися у всіх звинуваченнях, які пролунали на адресу харківської міської влади, і дати їм юридичну оцінку». Мер Харкова «із задоволенням прокоментує слова пана Товстановського», а поки що пропонує дочектися результатів офіійної перевірки.

«Якщо факти підтвердяться, - заявив керівник Харкова, - всі винні будуть покарані. Якщо ні, то проти пана Товстановського буде поданий відповідний позов».

На заяви ТПУ відреагував і голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков. Він повідомив, що внаслідок заяв Тендерної палати України були припинені всі процедури з держзакупівель, що паралізувало фінансування робіт у всій Харківській області.

За словами губернатора, ТОВ «Європейське консалтингове агентство», яке є уповноваженою компанією ТПУ, припинило як всі процедури держзакупівель товарів та послуг, так і видачу сертифікатів переможцям тендерів по Харківській області.

«Всі роботи, пов’язані з державними субвенціями, і всі тендери на виробництво робіт по вже проведених тендерах фактично зупинені», - заявив А.Аваков.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день складається ситуація, при якій роботи, що провадяться в Харківській області за рахунок державних коштів, не будуть виконані.

«З чим пов`язано таке рішення тендерної палати, мені не відомо. Чи з бажанням повчити непокірну область, яка не хоче «танцювати» за правилами злочинної схеми, яка панує в Тендерній палаті. Чи з тим що недавно було оголошено про порушення на суму від 300 до 500 млн. гривень в тендерних процедурах у місті Харкові. До нас, принаймні, таких зауважень не було, проте тендери зупинені по всій території Харківської області», - сказав харківський губернатор.

А.Аваков пообіцяв «прояснювати це питання на засіданні Кабінету Міністрів».

Він також не виключив, що така позиція Тендерної палати стосовно Харківської області є своєрідною відповіддю на критику, яка неодноразова лунала на її адресу з боку керівництва облдержадміністрації. «А по-друге, тому що ми не приймаємо правила «відкатів» і специфічних процедур, які, певно, є нормою для цієї контори», - сказав А.Аваков.

Післі поїздки до Києва, губернатор висловив упевненість, що в ситуацію з держзакупівлями по Харківській області втрутиться віце-прем`єр-міністр Володимир Рибак. А.Аваков підкреслив, що після проведених зустрічей у керівництва області є впевненість у тому, що «бредове рішення» про припинення тендерних процедур по Харківській області буде відмінено.

Прикметним є те, що дана ситуація стала за кілька років чи не єдиною, де погляди мера і губернатора приблизно співпали.

Тим часом, до дискусії почали долучатися і столичні політики. Депутат Верховної ради V скликання Юрій Ключковський під час свого візиту до Харкова натякнув на прес-конференції, що закон про державні закупівлі, який нині діє в Україні, дає всі підстави для серйозних зловживань.

Вважаючи, що українське законодавство зробило систему держзакупівель майже абсурдною, Ю Ключковський сказав: «А друга крайність - зрегулювати все так, щоб нічого не можна було зробити. Це зробили у тому законі про державні закупівлі, який сьогодні діє і викликає стільки проблем. Те, що існуючий на сьогодні механізм теж спричинив серйозні зловживання - це факт».

Останні коментарі, які надходять, говорять про те, що ця тема не буде забутою у з’ясуванні стосунків влади і опозиції на етапі дострокових виборів.

В.Кравченко.