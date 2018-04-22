Харків втрачає гроші

Причина банальна – «батьки» міста не знайшли спільної мови з великим бізнесом. Першим покидає Харків концерн АВЕК. Слідом за ним – іще 8 його структур. А це втрата $ 0,5 млрд. інвестицій і 50 млн. грн. до бюджету міста... Заяви представників великого бізнесу про тиск почали лунати давно. Концерн АВЕК офіційно оголосив про свій вихід з міста першим.

Керівництво Концерну ухвалило рішення перенести центральний офіс до Києва вже до кінця 2007 року. Офіційною причиною такого вимушеного кроку називають ставлення до бізнесу нинішньої влади Харкова.

«Ми повністю відводимо всі грошові потоки з Харкова, ми йдемо туди, де на нас чекають і де ми можемо реалізувати свої можливості», - заявив журналістам почесний президент концерну АВЕК, депутат Верховної Ради V скликання і представник БЮТ Олександр Фельдман.

Почеснипй президент Концерну, який є одним з головних донорів міста (близько 8% надходжень до бюджету від загальних внесків), заявив, що залучення коштів іноземних інвесторів до Харкова на даний час ускладнено у зв`язку з позицією влади.

О.Фельдман нагадав, що влада Харкова звинувачує АВЕК у начебто порушенні земельного законодавства шляхом нецільового використання земельної ділянки, на якій розташований торговий центр біля станції метро «Барабашова».

Слід відмітити, що одним з перших кроків Харківської міськради під керівництвом Михайла Добкіна стала відміна лише на першій сесії близько 40 «земельних» рішень попередньої ради по тих чи інших компаніях.

У свою чергу президент концерну АВЕК Сергій Сьомочкін заявив, що слідом за головним офісом у різні регіони України перейдуть ще 8 підприємств, які входять у структуру Концерну. Він наголосив, що таке рішення ухвалили засновники Концерну у зв`язку з конфліктом, який триває давно між Концерном і владою Харкова та особисто з мером М.Добкіним.

Причому до суду буде передано «з десяток судових позовів про захист честі й гідності фізичних осіб та ділової репутації підприємств, які входять до Концерну як на території України, так і за її межами. Подавати позови будуть ВАТ «Концерн «АВЕК», ТОВ «Салгір», ТОВ «Хароптторг», ТОВ «Металіст-А», благодійний фонд «АВЕК». Причому судові розгляди міжнародного масштабу, повідомив президент, відбудуться в Англії, Німеччині, Ізраїлі та Італії.

С.Сьомочкін повідомив, що також будуть відправлені звернення до прем`єр-міністра Великої Британії, на сайті якого півтора місяці тому вийшла стаття про ситуацію в Харкові, та головному редактору німецького аналітичного журналу «Шпігель», у якому також писали про Харків.

«Ми будемо захищати свої честь і гідність в міжнародних судових інстанціях для того, щоб спростувати заяви харківського мера, про те, що нібито О.Фельдман проплатив гроші й замовив статті у всіх перерахованих вище виданнях і сайтах”, - відзначив він.

Президент концерну заявив, що обвинувачення М.Добкіна вже призвели до негативного результату. Виконання ряду міжнародних контрактів Концерну призупинено. Зокрема, це стосується інвестицій у харківський регіон у розмірі $500 млн.

При цьому С.Сьомочкін зазначив, що позови будуть подаватися з урахуванням завданих збитків, і словесних вибачень буде замало: «Одних вибачень дуже мало, ми хочемо показати Харкову й Україні в цілому, що і влада, у тому числі мусить відповідати за ті слова, документи, які підписує».

В числі міст, куди можуть переїхати структури АВЕКу, крім Києва, були названі Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса.

Разом із втратою підприємств для Харкова «накриються» і їхні інвестиційні проекти на суму 0,5 мільярда доларів. А також близько 50 млн. грн. податкових надходжень до міського бюджету.

Це не шантаж і спекуляції, заявляє президент Концерну, а цілком зважений розрахунок.

Аргументованих коментарів цього разу на заяви керівників концерну АВЕК з боку влади на сьогодні ще на пролунало. В цілому керівники міста, як правило оперативно реагують на критику.

На жаль, вона зводиться до кількох популярних реакцій типу «самі такі», «кругом жульё», «всі крадуть», «все робиться в ім`я харків`ян», «ми живемо в демократичній країні».

В.Кравченко.