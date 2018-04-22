Таємниця одного ДТП під Ізюмом

Аварії трапляються часто, але це ДТП, у якому загинуло двоє людей, може назавжди залишитися таємницею. Хто насправді сидів за кермом «Toyota-Prado», яке розчавило на автошляху ВАЗ-2110, і чому приховується ім’я водія, поки що не вдалося з’ясувати журналістам Харкова.

На цей час відомі кілька деталей аварії. Зокрема, на її місце виїджало високе начальство, одне з авт мало державні номери, документи про ДТП одразу було передано до Харкова.

Хтось із журналістів зауважив, що фігурування в чутках відомого імені може бути «качкою», запущеною з метою скомпрометувати пресу. На журналістське розслідування насмілився лише небайдужий і всюдисущий «Міський дозор» (www.dozor.in.ua), статтю якого ми публікуємо сьогодні. У статті редактором зроблено купюри, оскільки лише суд може назвати винуватців цієї аварії.

Можно ли убивать людей, если ты родственник …

Ответ на этот вопрос единственный, выживший в страшной аварии в Изюме, надеется найти в суде. Но уже сейчас потерпевшие понимают: доказать вину водителя, убившего двух человек, будет практически невозможно. В ситуации, когда за рулем, вероятно, находился человек из семьи (купюра – ред.), главное самим не остаться виноватыми.

6 августа сводки криминальной хроники сухо сообщили: «Два человека погибли, два пострадали днем 6 августа в результате ДТП в районе города Изюма Харьковской области, на 610-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский. В 14.40 автомобиль «Citroen» (водитель – мужчина 1976 г.р.) столкнулся с проходящим в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2110 (мужчина 1963 г.р.), который поворачивал налево. После столкновения ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota-Prado» (мужчина 1987 г.р.). В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа (мужчина 1964 г.р.) от полученных травм скончались в Изюмской городской больнице, еще один пассажир ВАЗа и пассажир автомобиля «Toyota» (мужчина 1987 г.р.) были доставлены в Изюмскую городскую больницу».

В сухой криминальной статистике упоминается количество пострадавших и погибших, но сколько слез и людских страданий стоит за сухими цифрами статистики? Особенно, если виновные в людском горе так и не понесут должного наказания. В этой трагедии много тайн и много плохо скрываемой суетни различного «большого» начальства.

Корреспондент «ДоZора» получил информацию о том, что под Изюмом случилось ДТП, в котором один из родственников (купюра – ред.), стал причиной смерти двоих людей. Кроме процитированной сводки, дополнительной информации у правоохранителей нет. Мы выехали на место событий и встретились с близкими погибших и очевидцами трагедии.

За рулем «жигулей» в тот день был Петр Пушкаш. Его жена, Оксана Саар, рассказывает, что муж около часа дня выехал из дома. Он еще с вечера планировал со своими друзьями Андреем Бойко и Юрием Рогалем поехать на дачу. Андрею Бойко необходима была сварка для ремонта калитки.

«Он уехал, - рассказывает Оксана, - и минут через 40 мне позвонили. Знакомые проезжали на Харьков, увидели страшную аварию, и мне позвонили, чтобы я ехала на выезд из Изюма, в район заправки». Когда Оксана приехала на место ДТП, ее мужа и Андрея Бойко, он сидел рядом с водителем, уже увезли в больницу. Через некоторое время оба скончались. Третий, выживший пассажир ВАЗа, Юрий Рогаль, просто чудом остался жив. В аварии он отделался ушибами головы и ноги. Он и помог нам разобраться в случившемся.

«Поехали мы отвозить сварочный аппарат к Андрею Бойко на дачу. Она находится в стороне зверохозяйства, по трассе. Нормально ехали все. Подъехали к нужному повороту. Нам налево надо было. Смотрим – по встречной джип едет, «Тойота», летит просто. Мы остановились на обочине, ждем пока он проедет. Включили левый поворотник. Мы остановились, и буквально двух секунд не простояли – сильнейший удар. Единственное, что помню – удар сзади, с правого боку. Нас выбросило на встречную. До джипа оставалось метров 10-12. Ну и представьте, такая махина…Он видел, что его пропускают, но скорость… скорость, конечно, была за сотню это точно, и это при въезде в город, за знаком ограничения в 60»,- вспоминает события того дня Юрий.

Мужчина уверен: водитель ВАЗа Петр Пушкаш – единственный, кто в этой аварии не нарушал правила дорожного движения. Если разобраться, трагедия произошла из-за того, что, вопреки всем правилам, «золотая молодежь» в «тойоте» и бизнесмены из Луганска в «ситроене» неслись с запредельной скоростью. Так, как привыкли ездить всегда и везде.

Вина джипа косвенная, но если бы водитель действовал по-другому, все люди могли бы остаться живы. Если бы машина ехала на положенных 60-ти километрах в час, ее тормозной путь составлял бы около 20 метров. За те 10-12 метров, которые оставались до столкновения, скорость можно было снизить вполовину. А при ударе на скорости 30 км/ч люди наверняка остались бы живы.

Очевидцы аварии рассказывают, что на место ДТП, раньше скорой и милиции, прибыл некий господин Ольшанский. Нина Шофеева, родственница потерпевшего, которая вскоре прибыла на место аварии, утверждает: он связан каким-то образом с изюмской городской властью.

«Я говорю Ольшанскому: а ты чего здесь делаешь? Он отвечает, мол, меня прислали сюда, такая авария, серьезные люди, подождать следователя, разобраться, что здесь. Ну что?- говорю ему. Отвечает: ну что видишь, этот подтолкнул («Citroen» - ред.), а джип, что он же? Он 60 шел. Я говорю: слушай, ты что, отмазываешь джип? Ну, я же вижу, что машина крутая, и уже известно, что за ребятами из джипа приехала машина без номеров, и забрала одного из этих людей. Нам потом сказали, что это либо сын, либо племянник мэра Харькова. Ну, я говорю: отмазываешь, наверное. А он говорит: что тут, мол, отмазывать - он не виноват, он 60 ехал».

Водитель «Citroen» с такой постановкой вопроса в момент аварии не согласился. Нина Шофеева говорит, что на все обвинения в свой адрес в убийстве людей водитель отвечал, что виноват джип.

Нина Шофеева: «Я подошла к мужчине за рулем «Ситроена» и спросила: ты хоть понимаешь, что ты наделал? А он сидел, полный мороз включил, и говорит: я их не убивал, это джип шел 160, он их убил».

Пассажир «Toyota-Prado» при столкновении, несмотря на сработавшие подушки безопасности, проломил головой лобовое стекло, рассказывает Юрий Рогаль: «Это какая скорость должна быть? Вмятина от головы на лобовом стекле. Водитель не достал, а пассажир все-таки достал. Какая там скорость должна быть? Сотня, не меньше!».

Больше всего потерпевших поразила оперативность, с которой на место ДТП приехал харьковский следователь. Он был на месте через час после аварии, тогда как изюмский следователь на место происшествия приехал через три часа. Также поразило то, что на единственного выжившего в этой страшной аварии – Юрия Рогаля - правоохранители ни Харькова, ни Изюма не обратили никакого внимания.

За рулем «Тойоты», как, оказалось, сидел молодой парень – лет 18-20. Он вышел из машины после столкновения, сказал, что ничего не мог сделать.

«С потерпевших они показания не снимали, а вот с виновников – да», - рассказывает жена Юрия, Алла, которая присутствовала на месте ДТП. - Они стояли: следователь изюмский и господин Ольшанский, разговаривали с парнем из «Тойоты» и из «Ситроена», к нам они не подошли, хотя видели явно, что стоит потерпевший, что ему плохо».

Единственное, что записал следователь – это фамилии пострадавших, говорит Юрий Рогаль. Скорую ему не вызвали. Сам он, так и не дождавшись вопросов об аварии, уехал на санпропускник – начала сильно болеть нога.

Юрий Рогаль: «Я поехал на санпропускник. Следователь сказал, что подъедет туда. Я там – пока туда сюда, пока с ногой разобрались, до начала девятого я его там ждал. Но не буду же я там всю ночь сидеть. Поехали домой. Показания с нас не сняли до сих пор».

Показания с потерпевших харьковский следователь снял только через девять дней после аварии. Но никто не так и не прояснил им ситуацию, кто же был за рулем машины, убившей их родных.

Семьи погибших собираются подавать иски о возмещении материального и морального ущерба. Они потеряли кормильцев. В обеих есть несовершеннолетние дети. Водитель какого автомобиля будет возмещать ущерб – должен определить суд. «Мы собираемся подавать в суд на обоих водителей, «Ситроена» и «Тойоты». А суд потом сам пусть решает, кто из них больше виноват», - говорит Алла Рогаль. - Я вот смотрела на этого парня, водителя «Ситроена», он такой спокойный был, а парень из джипа очень нервничал и переживал».

В Изюмской городской больнице пассажиру «Toyota-Prado» оказали первую медицинскую помощь. По информации начальника медицинской части больницы Николая Морозова, у парня ушибленная рана лба и ушиб ключицы слева.

По информации ЦОС ГУМВД Украины в Харьковской области, уголовное дело по данному факту заведено. Его расследованием занимается специальный отдел при следственном управлении. Как сообщили корреспонденту «ДоZора» в центре общественных связей, следователь, который ведет это дело, очень щепетильно относится к этому вопросу, и давать комментарии будет только после решения суда. Уголовное дело по оценке правоохранителей, может быть передано в суд через несколько недель.

Имя водителя «Toyota-Prado» покрыто тайной и до сегодня. Именно его, по мнению пострадавших, всеми силами пытаются выгородить.

Племянником (купюра – ред.) инкогнито быть не может, так как брату (купюра – ред.) 32 года, и заиметь 20 летнего сына он не успел. Зато у (купюра – ред.) есть сын от первого брака (по информации сайта «Украина криминальная»), который как раз соответствует по возрасту. Однако утверждать с полной уверенностью, основываясь только на выводы свидетелей и родственников погибших, невозможно. Узнать же фамилию водителя в правоохранительных органах пока не удалось. Но мы обязательно раскроем эту тайну, когда получим необходимую информацию.

Алла, жена Юрия Рогаля: «Нам еще в милиции дали намек, что вы попали на очень высоких людей. Этим все сказано. Но, получается, что? Если они родственники мэров, им можно убивать?».