Добкін замітає сліди?.. або Чому зникають підписи

Керівництво Концерну АВЕК, яке подало близько 15 позовів на мера Михайла Добкіна, хотіло б знати, у якій ролі міський голова воліє виступати у судовому процесі, що розпочався у Харкові, і чому під відомою статтею зник його підпис. (Публікація газети "Время").

Сегодня в судах находится около полутора десятков исков, поданных «Концерном АВЭК», а также руководителями нескольких входящих в группу компаний АВЭК на действия харьковских городских властей и лично мэра Михаила Добкина.

— Мы считаем, что после того, как Михаил Добкин разместил определенные статьи в различных Интернет-изданиях, а также на официальном сайте Харьковского горсовета, пострадала деловая репутация «Концерна АВЭК», — говорит депутат Харьковского горсовета (руководитель фракции БЮТ), президент «Концерна АВЭК» Сергей Семочкин. — На наш взгляд, в этих статьях были полностью извращены факты. И этот иск сейчас рассматривается в Дзержинском районном суде. Прошло первое заседание суда, на котором мы получили возможность ознакомиться с позицией горисполкома. И она тоже оказалась не совсем понятна. Адвокаты Михаила Марковича никак не могут определиться — будет он ответчиком как мэр Харькова или как физическое лицо. А пока что на сайте с этой статьей происходят изменения — оттуда исчезает фамилия Михаила Добкина… Михаилу Марковичу нужно более серьезно относиться к документам, которые он подписывает. А его подчиненным — городским чиновникам — следить за тем, что они говорят «для прессы» в отношении любой компании, любого человека…

В общем, АВЭК хочет создать в Харькове прецедент, «когда чиновники — городские, областные, любые — несли бы ответственность за опубликованные в СМИ недостоверные или перекрученные факты». Причем с использованием административного ресурса. В данном случае — сайта горсовета. Впрочем, упомянутый иск — лишь небольшой эпизод в большой юридической войне между АВЭКом и властями города Харькова. Причем повод для конфликта явно создали чиновники.

— Мы еще три года назад заявляли о строительстве разных объектов в Харькове, — отмечает Сергей Валентинович. — Соответствующие документы прошли утверждение на двух сессиях и необходимые согласования. Однако они до сих пор находятся на столе секретаря Харьковского горсовета. И мы не имеем возможности их получить для дальнейшей работы…

Сегодня в Киевском суде находятся восемь исков «о понуждении выдачи договоров аренды». Уже есть три решения судов о необходимости подписать эти договора. Все действия «Концерна АВЭК» признаны законными. И на днях первый договор аренды — по торговому комплексу на улице Машиностроительной — в Харьковском горисполкоме был подписан.

— Мы показываем пример того, как можно заставить чиновников выполнять законные требования граждан или коммерческих структур, — считает президент АВЭК. — Для этого с ними нужно правильно, с юридической точки зрения, вести беседу…

Удачно для концерна складываются судебные дела и в отношении спора о Сумском рынке. Как известно, городские власти запретили его реконструкцию. Суд первой инстанции отменил это решение. Напрасно кто-то распускал слухи, что все харьковские суды властями куплены. Хотя, по словам Сергея Семочкина, в связи с рассмотрением многих дел «на судей оказывают огромное административное и человеческое давление». И судье на процессе, связанном с Сумским рынком, после второго заседания была выделена охрана работников судебного подразделения милиции… А еще фракция БЮТ подала иск о нарушениях на 14-й сессии горсовета. (Первое заседание суда по этому иску состоится 18 сентября). Депутаты считают незаконными решения по нескольким вопросам повестки дня 14-й сессии горсовета (на депутатов оказывали давление, о чем были поданы заявления в УВД).

— После проверки, проведенной правоохранительными органами и самими депутатами, выяснилось, что в общей сложности около 500 гектаров земли, на аренду которых были получены разрешения сессии, являются незаконными, — сообщил лидер фракции БЮТ в горсовете. — В частности, был нарушен регламент, половину документов депутаты вообще не видели. Мы пытались найти фирмы, которым была выделена земля, но во многих случаях это нам не удалось. Все документы по таким фирмам были переданы в управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления МВДУ в Харьковской области. Сейчас готовится 15-я сессия. Мы предупредили городские власти, что будем очень внимательно изучать документы каждой сессии, чтобы не допустить нарушений, незаконной деятельности. Уже сейчас видно, что такие нарушения готовятся…

Первое нарушение представители БЮТ видят уже в первом вопросе 15-й сессии — изменения в бюджете Харькова. Там заявлено, что за восемь месяцев доходная часть бюджета была перевыполнена на 49 миллионов гривен. И их собираются распределить. «На зарплату, электроэнергию и «Горэлектротранс», по проекту, уйдет 30 миллионов гривен. И 10 миллионов предусмотрено «на финансовую помощь городским коммунальным предприятиям». В то же время, как отметил Сергей Семочкин, в соответствии с постановлением Кабмина, коммунальные предприятия, которые являются доходными (показывают любую прибыль), нельзя дотировать из городского бюджета. В проектах решений будущей сессии также имеется много спорных вопросов, связанных с землей и проектом концепции подготовки Харькова к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.

— Концепция предусматривает много чего, — говорит Сергей Семочкин. — Там описано, как должны выглядеть тренировочные базы, сколько нужно построить гостиниц, какие дороги реконструировать и какой должна быть больница скорой и неотложной помощи. Но нет главного — источника финансирования работ. Незаконным будет вложение денег из городского бюджета в реконструкцию и ремонт ряда частных отелей. Из бюджета можно финансировать только объекты коммунальной собственности. Но никак, к примеру, «Националь». Реконструкция улиц Державинской, Пушкинской, Веснина, Клочковской, Скрипника, Бурсацкого спуска «со сносом всех зданий и сооружений, которые находятся в зоне реконструкции»… При этом перечень запланированных для сноса объектов отсутствует. Пробивка по парку имени Горького… Посмотрите на Московский проспект, на котором бесследно исчезла полоска зелени, отделявшая заводы от жилых массивов. Вы видели, сколько деревьев уже срубили на Белгородской трассе? Кто знает, сколько здесь планируется построить 16-этажных домов? На стадионе «Динамо» уже практически нет деревьев. Этот процесс необходимо остановить…

Работники «Концерна АВЭК» давно и хорошо знакомы с проблемами в организации розничной торговли. Еще год назад они передали мэру анализ и программу реорганизации работы харьковских рынков. По мнению аналитиков, это привело бы к увеличению рыночных сборов на 1,8 миллиона гривен в месяц. При этом никак не затрагивая интересы частных предпринимателей(!). А их на 62-х харьковских рынках работает более 42 тысяч человек. Необходимо было только поменять систему управления. Сегодня делается попытка изменения системы. Городские власти выносят на сессию горсовета новые Правила торговли на рынках.

— Все четыре комиссии горсовета с этими Правилами не согласны, — сообщил Сергей Валентинович. — Мы подали по этому поводу свои замечания исключительно юридического характера. В проекте Правил содержится нарушение трех кодексов Украины. В частности, налицо вмешательство в деятельность различных хозяйствующих субъектов. Например, то, что авторы проекта Правил называют «более четко выписанной процедурой хозяйственных взаимоотношений директоров торговых комплексов с арендаторами торговых мест». Предприниматели с администрацией рынка имеют договор и состоят с ней в хозяйственных отношениях. Таким образом хотят улучшить социальное положение всех предпринимателей? Заверю вас как президент Харьковского союза предпринимателей для этого власти нужно всего лишь не трогать предпринимателей. Они 16 лет сами зарабатывали деньги, создавали рабочие места… И если их еще лет на пять оставят в покое, я думаю, что процесс создания среднего класса в Украине пойдет быстрее… Если городские власти не услышат нас, то некоторые решения и 15-й сессии будут опротестовываться в суде.

Сегодня против АВЭК выдвигают самые различные обвинения. Причем не только «региональные». В скандальный процесс включился и киевский политолог Дмитрий Выдрин. Он что-то рассказывает о долгах «Концерна АВЭК» одной из турецких строительных компаний.

— Нельзя политикам превращаться в болтунов и клоунов, скатываться до примитивного лоббизма, — говорит народный депутат 4-го созыва, глава областной организации БЮТ Александр Фельдман. — Возможно, мы подадим на него в суд. А вообще, авторы «черного пиара» считают харьковчан совсем уже примитивными людьми. Они глубоко заблуждаются. И не только в этом…

По мнению Александра Борисовича, Харьков сегодня «проваливают», пытаются превратить в «спальный» регион. При этом городские власти занялись заработками «по-быстрому». Никто не задумывается о будущем Харькова, о том времени, когда земля в городе уже будет распродана. (А такое время рано или поздно наступит).

— К ответу на этот вопрос городская власть абсолютно не готова и не собирается готовиться, — отмечает Александр Фельдман. — Небольшая группа чиновников заправляет всем городом, ни на кого не обращая внимания… Дворец пионеров, построенный при Советской власти, снести и поставить на этом месте гостиницу — это не решение проблем. Это сиюминутное решение какой-то частной задачи. И не нужно сводить разговор к выборам или, скажем, к конфликту городских властей с АВЭК…

Александр Фельдман считает, что для города плохо, когда предыдущий руководитель последними словами ругает своего предшественника. А потом приходит новый чиновник и все повторяется. В результате весь Харьков оказывается в «черном пиаре», а харьковчане никому и ни во что не верят. По мнению Александра Борисовича, нужны команды, которые выполняют разработанные программы. Нужна преемственность руководства. Нужно забывать о том плохом, что было (если, конечно, это не преступление), и думать, говорить о том, что будет.

Коснулся Александр Фельдман и темы распространения листовок от имени БЮТ, призывающих харьковчан вступать в БЮТ в обмен на 2 кг гречки и вещи из сэконд-хенда. «То, что это фальшивка, ни у кого не вызывает сомнения. Ее «авторам» нужно научиться уважать людей и не спекулировать их доверием».

Аркадий ГЕНКИН, газета «ВРЕМЯ».