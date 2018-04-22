Завітайте до нічного клубу, або Де підпільні склади чорного піару (фото)

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО звернеться до прокуратури за фактами розповсюдження у Харкові численних листівок і газет «чорного» піару.

«Правоохоронні органи Харківської області зобов’язані дати правову оцінку «чорному» піару, який заполонив Харків напередодні дострокових виборів», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Виходячи з того, що в обласному центрі розповсюджується безліч друкованої продукції, яка містить наклепи на ті чи інші політичні партії і блоки, заступник губернатора схильний стверджувати, що Харків сьогодні «став столицею «чорного» піару».

С.СТОРОЖЕНКО відмітив те, що на таких листівках і в газетах не вказуються ні замовники, ні наклади, а також відсутні адреси друкарень.

Заступник губернатора зазначив, що у зверненні до прокуратури він назве відомі йому адреси складів, де знаходиться така продукція, а також її замовників.

Як повідомляв УНІАН, найбільшого розповсюдження на Харківщині набули листівки, а також газети з «чорним» піаром на лідерів опозиції – Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та місцевих представників БЮТу і «Нашої України – Народної самооборони».