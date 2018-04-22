“Харків’янин” ініціює законодавчі зміни для мінімізації впливу місцевої влади на організацію референдумів

Громадська організація “Харків’янин” напрацювала низку пропозицій, які при затвердженні на законодавчому рівні допоможуть громадськості шляхом проведення референдумів змінювати неефективну місцеву владу та впливати на її діяльність.

Як заявив на прес-конференції в Києві голова ГО «Харків’янин» Владислав Протас, остання виборча кампанія в Україні показала, що у багатьох українських містах до влади прийшли люди, які “малопрофесійні та некомпетентні”. Тому, за словами, В.Протаса, нагальною стала проблема створення реальних механізмів ініціювання перевиборів і зміни неефективної влади з боку самого суспільства. Він підкреслив, що особливої актуальності ця проблема набуває на місцевому рівні.

В.Протас зазначив, що ГО “Харків’янин” намагалась тричі ініціювати проведення референдуму в Харкові по питаннях дострокового припинення повноважень міського голови, а також про передачу в концесію комунальних підприємств міста.

“Але жодна зі спроб не була успішна. Внаслідок відмови міського голови у реєстрації ініціативної групи все залишилось на першому кроці. Зараз ми це оскаржуємо в судах. Але суди це питання затягують, і процес може затягнутись на роки”, - сказав він.

Таким чином, підкреслив В.Протас, існуючий закон про всеукраїнський та місцевий референдуми, прийнятий в 1991 році, дозволяє провести референдум лише теоретично. За його словами, в законі про референдум на сьогодні неврегульованими є, зокрема, такі питання, як те, що голова місцевої ради має можливість ухвалити рішення про відмову в реєстрації ініціативних груп таким чином, що у громади не залишається часу на його оскарження; немає законодавчо затверджених форм підписних листів для збору підписів громадян, щоб ініціювати референдум; саме голова місцевої ради перевіряє відповідність поданих документів на відповідальність чинному законодавству. Крім того, на сьогодні також не встановлені форми відповідальності за протизаконні дії місцевої влади, зокрема порушення порядку реєстрації ініціативних груп, а також перешкоджання проведенню зборів громадян, сказав голова ГО “Харків’янин”.

Враховуючи це, громадська організація пропонує внести до чинного законодавства (до закону про всеукраїнський та місцевий референдуми, закону про місцеве самоврядування) зміни, якими буде мінімізовано вплив місцевої влади на організацію та проведення референдумів. Тобто, залишити їм суто технічні функції, такі як виділення коштів на проведення референдуму, забезпечення приміщеннями, підготовка списків громадян і таке інше. Також пропонується запровадити кримінальну відповідальність щодо посадових осіб за перешкоду у проведенні підготовчих процедур щодо референдуму.

Функції реєстрації ініціативних груп місцевого референдуму, а також контроль за підготовкою такого референдуму, фахівці “Харків’янина” вважають за необхідне передати від місцевої влади обласним виборчим комісіям.

Присутній на прес-конференції радник Президента України Анатолій Ткачук у свою чергу зазначив, що напрацьовані пропозиції ГО “Харків’янин” збігаються з озвученими 19 вересня ініціативами Президента України Віктора Ющенка.

За його словами, місцевому референдуму присвячена і стаття в законі про місцеве самоврядування і буде підготовлений новий окремий закон про місцеві референдуми.

А.Ткачук наголосив, що Президентом був чітко поставлений пріоритет – що первинною є громада, яка формує владу та впливає на неї, а влада має враховувати інтереси громади.

Щодо процедури дострокового припинення повноважень міського голови чи міської ради, то, за його інформацією, зміни будуть внесені таким чином, щоб, “з одного боку, громада мала можливість виправити свою помилку, а з другого – щоб була відповідальність самої громади за свій вибір і відповідальність ради”.

А.Ткачук зазначив, що головна проблема по цьому питанню стоїть у самих виборах. Він нагадав, що колись в Україні міські голови обиралися у два тури і мали підтримку понад половини голосів виборців, а на сьогодні є ряд міст України, де голова обраний 17% або 20% голосами виборців, які прийшли на вибори. Саме це, за його словами, викликає проблеми взаємовідносин з радою та громадою.

“Тому ініціатива Президента стосуватиметься суттєвої корекції виборчої системи на місцях. Я переконаний, що міські голови будуть обиратися абсолютною більшістю, а депутати місцевих рад будуть обиратися за мажоритарною виборчою системою. Це зніме значну кількість проблем, про які ми сьогодні говоримо”, - зазначив радник Президента.

За словами А.Ткачука, у вже напрацьованому проекті закону записано, що результати місцевого референдуму не потребуватимуть затвердження на якому