Сьогодні до Харків прибудуть 56 літаків із голландськими фанами

Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні до Харкова прибудуть 56 літаків із голландськими уболівальниками.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківського прикордонного загону.

Вчора до міжнародного аеропорту «Харків» прибуло 9 літаків з уболівальниками команд Данії та Голландії. Оформлення рейсів зайняло у прикордонників від 3 до 15 хвилин, залежно від кількості пасажирів. Загалом харківські прикордонники вчора пропустили через державний кордон майже 950 осіб.

Сьогодні о 16.00 розпочнеться хода голландських уболівальників від площі Свободи до стадіону «Металіст», де о 19.00 за українським часом розпочнеться матч Голландія - Данія. Очікується, що в ході візьмуть участь кілька тисяч голландських фанатів.

Футбольна збірна Голландії в Харкові зіграє всі матчі групового етапу турніру. Крім сьогоднішньої гри, 13 червня на харківському стадіоні «Металіст» відбудеться матч Голландія - Німеччина, 17 червня у Харкові гратимуть збірні Голландії і Португалії.