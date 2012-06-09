У Харкові урочисто відкрили Оранж-кемп

Харків. 9 червня. УНІАН. У Харкові на території Журавлівського гідропарку відкрили Оранж-кемп - наметовий табір уболівальників збірної Нідерландів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, в урочистій церемонії відкриття Оранж-кемп, яка пройшла вчора ввечері, взяли участь мер Харкова Геннадій Кернер, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, Посол Королівства Нідерландів в Україні Пітер Ян Волтерс, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат.

Посадовці привітали голландських уболівальників з початком фінальної частини Євро-2012, побажали їхній команді перемог, а самим фанам гарного відпочинку в Харкові.

У свою чергу організатор Орандж-кемпу, лідер фан-клубу збірної Голландії Йоко Де Вітт наголосив, що голландські вболівальники задоволені умовами, створеними для них у Журавлівському гідропарку.

«Голландцям подобається табір, і те, що зараз не дуже жарко - це не проблема. Під час чемпіонату в Африці температура за вікном доходила до мінус 8 градусів. Ніхто не був у захваті, але ніхто й не скаржився. Цей табір створювали 40 голландців і 40 українців. Всього 80 чоловік змогли створити це дивовижне місце. Я гордий, що мені попалися ці люди. Зараз тут маленький голландський куточок у Харкові», - сказав Йоко Де Вітт.

Він зазначив, що кожен день у таборі будуть транслюватися матчі чемпіонату, виступати ді-джеї. Напередодні матчів збірної Голландії в Орандж-кемп будуть приїжджати голландські артисти, які в день матчу виступатимуть на фан-зоні.

У Департаменті з питань підготовки Євро-2012 Харківської міської ради повідомили, що на сьогоднішній день в Оранж-кемпі встановлено 25 VIP-наметів, 80 комфортабельних наметів, 25 трейлерів «Караван», близько 300 стандартних наметів. Для комфортного проживання уболівальників збірної Нідерландів в таборі встановлено достатню кількість біотуалетів, працює Wi-FI, змонтована головна сцена кемпінгу, де встановлено великий екран. Мобільний зв`язок забезпечують додаткові ретранслятори. У таборі працюють пункти продажу стартових пакетів мобільних операторів, сувенірні кіоски.