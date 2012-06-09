Як працюватиме метро під час Євро-2012
09:14, 09 червня 2012Харьків
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У дні матчів - цілодобово
Харків. 9 червня. УНІАН. Харківський метрополітен у дні проведення в місті матчів Євро-2012 працюватиме цілодобово.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі метрополітену, таким чином, підземка працюватиме цілодобово 9, 13 та 17 червня.
У ці дні станції метро «Спортивна» та «Метробудівників» будуть закриті для висадки та посадки, потяги метрополітену проїжджають ці станції без зупинок.
В інші дні чемпіонату метрополітен працюватиме в звичайному режимі - з 5:30 до 24:00.
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