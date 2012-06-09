Як працюватиме метро під час Євро-2012

Харків. 9 червня. УНІАН. Харківський метрополітен у дні проведення в місті матчів Євро-2012 працюватиме цілодобово.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі метрополітену, таким чином, підземка працюватиме цілодобово 9, 13 та 17 червня.

У ці дні станції метро «Спортивна» та «Метробудівників» будуть закриті для висадки та посадки, потяги метрополітену проїжджають ці станції без зупинок.

В інші дні чемпіонату метрополітен працюватиме в звичайному режимі - з 5:30 до 24:00.