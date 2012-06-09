До стадіону «Металіст» рушила 5-тисячна колона футбольних фанів

Харків. 9 червня. УНІАН. У Харкові кількатисячна колона уболівальників збірної Нідерландів розпочала урочисту передматчеву ходу від офіційної фан-зони Євро-2012 на площі Свободи до стадіону «Металіст», де о 19.00 гра зі збірною Данії.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, у ході беруть участь понад 5 тисяч уболівальників. Це одягнені у помаранчевий одяг люди різного віку.

Колону супроводжують працівники міліції.

Рух транспорту вулицями, якими рухається фан-колона, перекрито. Вболівальники співають фанатські гімни та вигукують слогани.

Колону очолює двоповерховий помаранчевий автобус.