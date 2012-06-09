До стадіону «Металіст» рушила 5-тисячна колона футбольних фанів
17:20, 09 червня 2012Харьків
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О 19.00 матч Голландія - Данія
Харків. 9 червня. УНІАН. У Харкові кількатисячна колона уболівальників збірної Нідерландів розпочала урочисту передматчеву ходу від офіційної фан-зони Євро-2012 на площі Свободи до стадіону «Металіст», де о 19.00 гра зі збірною Данії.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, у ході беруть участь понад 5 тисяч уболівальників. Це одягнені у помаранчевий одяг люди різного віку.
Колону супроводжують працівники міліції.
Рух транспорту вулицями, якими рухається фан-колона, перекрито. Вболівальники співають фанатські гімни та вигукують слогани.
Колону очолює двоповерховий помаранчевий автобус.
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